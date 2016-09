Radeberger Nachwuchs erfolgreich Die weibliche B-Jugend des RSV gewinnt in der Sachsenliga und einen Tag später in der Oberliga.

Handball. Die weibliche B-Jugend des Radeberger SV gewann ihr Heimspiel in der Handball-Sachsenliga gegen den SC Markranstädt mit 26:24 (13:11). Vor allem nach dem Wechsel zog der RSV an und baute den Vorsprung zeitweise auf sechs Treffer aus. Stark präsentierte sich Sophie Görtler zwischen den Pfosten – sie hielt alle (!) sieben 7-Meter des Gäste-Teams. Am Ende wurde es dennoch eng, zumal die Kräfte der RSV-Mädchen etwas nachließen.

Bereits einen Tag später ging es für den RSV in der Mitteldeutschen Oberliga weiter. Hier melden die jeweils zwei besten Mannschaften aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Da nicht alle Verbände das Startrecht wahrnehmen, haben andere Teams die Möglichkeit zu melden bzw. eine Qualifikation zu spielen.

Dieses Mal führte der Weg der Radebergerinnen nach Halle an der Saale), um in der MHV-Liga mit dem Leistungszentrum SV Union Halle Neustadt die Kräfte zu messen. Auch hier behielt der Radeberger SV mit 27:25 (14:13) die Oberhand. (seif)

