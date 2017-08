Radeberger Männer triumphieren

© Symbolfoto: dpa

Handball-Sachsenpokal. Die Verbandsliga-Männermannschaft vom Radeberger SV hat am Sonnabend ihr Sachsenpokalspiel gegen den SV Plauen-Oberlosa II nach Verlängerung mit 32:30 (12:13, 24:24, 28:28) gewonnen. Dabei musste der neue RSV-Trainer Mathias Gnädig aufgrund von Urlaub auf eine komplette Mannschaft verzichten. Die Gäste waren in der ersten Hälfte spielbestimmend und gingen mit einer 13:12-Führung in die Pause. Nach dem Seitenwechsel blieb es zunächst ein Spiel auf Augenhöhe (15:15/35.)

Danach kam eine Phase, die die gezeigte Leistung der Radeberger kaputt zu machen schien. Kurze Zeit später stand eine 21:16-Führung für Plauen auf der Anzeigetafel. Doch alle RSV-Spieler bäumten sich auf, gingen an ihre Grenzen und drehten die Partie zur 22:21-Führung (52.). Beim Stand von 24:24 ging es in die Verlängerung über zweimal fünf Minuten. Wer gedacht hatte, dass die Radeberger nun ihren geringen Wechselmöglichkeiten Tribut zollen würden, sah sich getäuscht. Der RSV war die spielbestimmende Mannschaft und legte zwei Tore vor (27:25).

Als Benjamin Holtz nach seiner dritten Zeitstrafe die Platte verlassen musste (65.), gab es keinen Wechsler mehr und die Verlängerung endete beim 28:28. Erst nach dem vierten Seitenwechsel gingen die Bierstädter mit 32:29 in Front und nach 80 Minuten war der Heimsieg geschafft. RSV-Trainer Mathias Gnädig: „Kämpferisch war das eine hervorragende Leistung.“ Die zweite Mannschaft der Radeberger Frauen unterlag derweil gegen Plauen-Oberlosa II mit 24:32 und ist raus aus dem Pokal. (fs)

Radeberg: Schmidt, Richter (4) , Schulz (7), Ziegenbalg (2), Wierick, Fährmann (7), Holtz (7/5), Kempe, Stein (5/1).

