Radeberger können Luther sein In der Aula des Humboldt-Gymnasiums ist für zwei Wochen eine ungewöhnliche Ausstellung zu erleben. Und das im wahren Wortsinn.

zurück Bild 1 von 3 weiter Pfarrer Johannes Schreiner (Foto) hat mit „Mensch Martin“ eine spannende, interaktive Ausstellung über den Reformator Martin Luther nach Radeberg geholt. © Thorsten Eckert Pfarrer Johannes Schreiner (Foto) hat mit „Mensch Martin“ eine spannende, interaktive Ausstellung über den Reformator Martin Luther nach Radeberg geholt.

In der Ausstellung: Schreiben mit Federkiel wie zu Luthers Zeiten.

Ein nachempfundener Thesenanschlag.

Einfach mal eigene Thesen an eine Tür nageln? In Radeberg ist das ab sofort möglich. In einer ganz besonderen Ausstellung, die in den kommenden vierzehn Tagen in der Aula des Humboldt-Gymnasiums zu sehen ist.

Auch, wenn es keine echte Kirchentür ist, wie im Fall von Martin Luther vor 500 Jahren. „Aber auch bei Luther sind sich die Historiker ja nicht so sicher, ob es tatsächlich die Kirchentür gewesen ist, damals in Wittenberg“, sagt der Großerkmannsdorfer Pfarrer Johannes Schreiner, der die spannende Luther-Ausstellung passend zum derzeitigen Lutherjahr nach Radeberg geholt hat. In jedem Fall war es eine Tür, an der am nächsten Tag eine Menge Leute in Richtung Kirche vorbeigegangen sind; „denn Luther schlug seine Thesen am Vorabend des katholischen Feiertags Allerheiligen an“. Und in einem ist sich Johannes Schreiner sicher: „Luther wollte mit seinen Thesen keine Dogmen vorgeben, sondern über Dogmen diskutieren!“ Doch die Mächtigen in der katholischen Kirche wollten keine Diskussion, deshalb stellten sie Luther als Ketzer hin und warfen ihn aus der Kirche. Was damals eine nicht ungefährliche Strafe war. Was folgte, war eine Entführung Luthers auf die Wartburg, um ihn zu schützen – und die Reformation.

Zum Hammer greifen

Solche Auswirkungen dürften zwar nicht zu erwarten sein, wenn nun in den nächsten zwei Wochen Radeberger zum Hammer greifen und kleine Zettel an besagte Tür nageln, „aber diskutiert werden kann trotzdem“, freut sich der Großerkmannsdorfer Pfarrer, dass er eben nicht nur die Tür, sondern auch die dazugehörige Ausstellung nach Radeberg lotsen konnte. Eine durchweg interaktive Ausstellung über das Leben und vor allem das Wirken Luthers. „Eine Ausstellung, bei der mitgemacht werden kann und sollte – und die sich Luther mal nicht so kopflastig nähert“, beschreibt Johannes Schreiner, was ihn sofort begeistert hat, als er von dieser Ausstellung gehört hatte. Eine Schau für Kinder, für Familien und für all jene, sagt der Pfarrer, die sich auch ohne allzu viel kirchliches Vorwissen mal mit Luther befassen wollen.

Wobei die Ausstellung auch eine Menge über den Alltag der Zeit vor 500 Jahren erzählt, übers Essen und Trinken, auch über das Thema Lernen. „Luther und sein Freund Melanchthon machten sich damals ja auch für Bildung stark, Bildung für alle“, weiß Johannes Schreiner. Denn Luther wollte Menschen, die sich eigenständig mit den Themen der Zeit auseinandersetzen konnten. Auch mit den Aussagen der Bibel und der Kirche. Dazu mussten sie lesen, schreiben können und über Wissen verfügen. Deshalb passt es auch gut, findet der Pfarrer, dass die Ausstellung in der Aula des Humboldt-Gymnasiums aufgebaut werden konnte. Und eigentlich war sie sogar ausgebucht, „aber dann kam ein Anruf, dass wir sie kurzfristig und kurzzeitig nach Radeberg holen können“. Nun hofft der Pfarrer auch, „dass sich Radebergs Schulen für die Schau interessieren“.

Aus Luthers Tagen

Gestaltet hat diese Schau, in der sich die Besucher durchaus auch in beinahe originaler Kleidung aus Luthers Tagen sozusagen auf Zeitreise begeben können, die Kirchgemeinde Leisnig. Dort hatte Luther die bis heute legendäre Leisniger Kastenordnung auf den Weg gebracht. Die Kirchgemeinde hatte damals sehr viele Arme zu versorgen, man konnte sich aber nicht so recht entscheiden, woher Geld kommen und wie es letztlich verteilt werden sollte. Luther regte einen Kasten an, in den jeder einzahlen sollte, vom Reichen bis zum Armen sozusagen, und dann sollten alle darüber diskutieren, wofür das Geld aus dem Kasten eingesetzt werden soll.

Auch das kann nun in der Ausstellung nachgespielt werden. Jeder übernimmt eine Rolle und muss die besten Argumente finden. „Das hätte Luther gefallen“, ist Johannes Schreiner überzeugt. Auch ein mittelalterlicher Esstisch gehört zur Schau; dort sind dann die Nasen der Besucher gefragt. Typische Gewürze der Zeit sind zu „erschnüffeln“. Und hier kommt dann auch Luthers Frau Katharina von Bora ins Spiel; „die kochte nicht nur und kümmerte sich um das Haus in Wittenberg, sondern hielt Luther überhaupt sozusagen den Rücken frei“, beschreibt Johannes Schreiner. Schiebt aber auch gleich nach, dass Katharina von Bora in keinem Fall auf das Thema „Hausfrau“ reduziert werden dürfe. „Sie war eine sehr kluge Frau, mit der Luther auch über seine Gedanken diskutierte!“

Zu sehen ist die Ausstellung während der Schulöffnungszeiten des Gymnasiums, freitags auch bis 18 Uhr. Sowie diesen Sonntag ab 15 Uhr bis zum Beginn des Frühlingskonzertes um 17 Uhr in der Stadtkirche gegenüber.

