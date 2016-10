Radeberger Kantersieg

© Uwe Soeder

Fußball-Stadtoberliga Dresden. Am siebten Spieltag der Stadtoberliga kam der Radeberger SV gegen die Spielvereinigung Löbtau zu einem 8:0 (4:0)-Erfolg. Die Hausherren legten dabei sofort los. Nach sieben Minuten stand es durch Tore von Eric Neumann (5.) und Marco Widtmann (7.) schon 2:0. Tim Walter erhöhte mit zwei Treffern bis zur Pause auf 4:0 (22., 42.). Nur Sekunden nach Wiederanpfiff tilgte Florian Palme seinen Torhunger, Felix Claus (52.), erneut Walter (80.) sowie Maximilian Lehnert (87.) machten das Schützenfest perfekt. „Wir haben unsere Chancen genutzt, der Gegner zerbrach immer mehr“, sagte RSV-Coach Markus Seidel. Walter führt nun mit acht Toren gemeinsam mit dem Striesener Ex-Profi Paul-Max Walther die Torjägerliste in der achten Liga an. (jj)

