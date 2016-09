Radeberger jubeln in Cossebaude Trotzt geschwächter Mannschaft gelingt ein 3:1-Erfolg.

Fußball-Kreisoberliga. Der Radeberger SV zeigte sich zwei Wochen nach der heimischen 1:3-Pleite gegen den SV Sachsenwerk gut erholt. In Cossebaude kam die Elf von Trainer Markus Seidel zu einem 3:1-Erfolg. Dabei musste der RSV eine schwere Hypothek in Form von drei gesperrten Spielern nach Gelb-Rot in Kauf nehmen. Torwart Lukas Kirsten fehlte genauso wie Christian Richter und Felix Claus. Auch Mike Hirsch musste passen.

„Heute haben die Jungs die Ausfälle und die damit verbundenen Umstellungen gut kompensiert“, lobte Seidel. Tim Walter sorgte schon nach 21 Minuten für einen Zwei-Tore-Vorsprung. Nach dem verwandelten Elfmeter von Cossebaude-Spielmacher Rico Kleebank in der 54. Minute wurde es noch einmal eng. „Wir haben es zuvor verpasst, den Sack zuzubinden. Wir haben uns da unnötig in Gefahr gebracht“, fand Seidel auch kritische Worte. Erst Lars Kellers Treffer (80.) stellte den vollen Punktgewinn sicher. Damit bewies die RSV-Elf wieder einmal ihre Auswärtsstärke (zwei Siege, ein Remis). Vor heimischem Publikum gab es erst einen Sieg, aber auch zwei Niederlagen. „Zu Hause wollen die Spieler sich beweisen, sind besonders motiviert. Dabei agieren sie eher ängstlich und machen viele Fehler“, sieht Seidel als Begründung an. Der Coach dämpft dabei stets allzu hohe Erwartungen:

„Wir sind in einer Lernphase. Da wird es immer wieder Rückschläge geben. Die Jungs benötigen Zeit und Geduld“. Längerfristig soll in Radeberg auch wieder der eigene Nachwuchs den Sprung in die erste Männermannschaft schaffen. Mit Torwart Alexander Rentsch, Jannis Altenhenne und Florian Palme standen in Cossebaude drei ehemalige vereinseigene A-Jugendliche auf dem Platz. Leider verletzte sich Rentsch in der 71. Minute an der Schulter und musste ausgewechselt werden. (jj)

Radeberg: Rentsch (71. Zschieck) – Blumenauer, Altenhenne, Keller, Zschaler, Palme (84. Fritsch), Lehnert, Gierich, Schmidt (46. Neumann), Hend. Schöne, Walter.

