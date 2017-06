Radeberger holen Landesmeistertitel Steffen Böhm und Frank Scharsach waren beim Bogenschießen erfolgreich.

© Symbolfoto: dpa

Bogenschießen. Steffen Böhm und Frank Scharsach vom Radeberger SV haben sich jeweils den Landesmeistertitel im 3 D-Bogenschießen gesichert. Bei den Wettkämpfen auf dem Wurmberg im Harz sorgte Böhm in der Klasse AMBU am zweiten Wettkampftag für einen Paukenschlag. Mit 509 Ringen konnte er den bis dahin führenden Landes- und Europameister Christian Wirth noch abfangen und sich die Goldmedaille holen. Sein Vereinskamerad Frank Scharsach trat in der Klasse AMFU an. Nach dem ersten Tag lag der Radeberger noch zwei Ringe hinter dem Erfurter Marcus Gorf auf Platz zwei. Der hatte die maximal mögliche Zahl an Ringen geschossen. Am zweiten Wettkampftag wechselte die Führung gleich mehrfach, aber am Ende konnte Scharsach die Goldmedaille mit in die Bierstadt nehmen. Sein Vereinskamerad Andreas Haucke trat in der gleichen Klasse an und belegte nach einer soliden Leistung am Ende den sechsten Platz. (gr)

zur Startseite