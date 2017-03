Radeberger Frauen ziehen ins Finale Ende April winken dem Team aus der Bierstadt gleich zwei Knallerspiele nacheinander. Für Cunewalde ist Schluss.

Der Radeberger Trainer Sebastian Hartmann war nach dem Abpfiff des Halbfinalspiels gegen die Gäste von der HSG Riesa/Oschatz einfach nur froh. Nach einer Verlängerung und insgesamt 80 Spielminuten endete die Partie mit einem 38:32 (13:12)-Heimerfolg seiner Frauen, die auch Pokalverteidiger sind. „Meine Mannschaft hat heute ein kämpferisch und vor allem diszipliniert überragendes Spiel gezeigt“, lobte Sebastian Hartmann.

„Das war ein absoluter Pokalfight, wobei ich froh bin, dass keine Spielerin schlimmer verletzt ist. Insgesamt fünf Rote Karten sprechen eine klare Sprache. Nun konzentrieren wir uns wieder auf die Sachsenliga, aber freuen uns natürlich auch auf Gastgeber HSG Neudorf/Döbeln im Finale.“ Die HSG-Frauen gewannen ihr Halbfinale gegen den SSV Heidenau mit 30:23.

In Anbetracht der Tabellensituation in der Sachsenliga – Radeberg Erster, Riesa/Oschatz zwei Punkte dahinter Zweiter – war klar, dass es bei dieser Pokalhalbfinalbegegnung einen ordentlichen Kampf geben würde. Zumal genau eine Woche vor dem angestrebten Finale am 29. April in Döbeln das letzte Punktspiel zwischen den Bierstädterinnen und Riesa/Oschatz vermutlich über die Meisterschaft und den Aufstieg entscheiden wird. Und auf den Sprung in die MHV-Oberliga haben die Riesaerinnen eigentlich auch den Fokus der Saison gelegt.

Erste Auszeit nach sechs Minuten

Vor einer gut gefüllten Halle sah sich RSV-Trainer Hartmann am Sonntag schon nach sechs Minuten gezwungen, die erste Auszeit zu nehmen – denn sein Team lag zurück. Während sich der RSV in der achten Minute noch einem 1:5 gegenübersah, drehten die Gastgeberinnen bis zur 14. Minute den Stand zum 7:6. Bis zum Ende der ersten Halbzeit konnte sich kein Team mehr absetzen. Die Tore fielen wechselseitig bis zum 13:12-Pausenstand.

Zu diesem Zeitpunkt ahnte noch keiner, dass an diesem Tag nicht nur ein Seitenwechsel vollzogen werden würde. Und wie farbenfroh es zugehen würde. Dass Riesa/Oschatz nicht sonderlich zimperlich mit den Gegnern umgeht, beweist ein Blick auf die Fair-Play-Wertung der Sachsenliga. Die HSG ist dort Letzter mit den meisten Strafpunkten. Zahlreiche Zeitstrafen gab es für die Gäste in Radeberg bereits im ersten Durchgang.

Bis zur 40. Minute verlief der Pokalkrimi ausgeglichen (16:16). Dann geriet Radeberg mit 16:21 in Rückstand. Doch das Hartmann-Team gab nicht auf und schaffte kurz vor Schluss den 23:23-Ausgleich. Beim Stand von 24:24 ging es in die Verlängerung. Nach den ersten zehn Minuten stand es immer noch 29:29. Danach überschlugen sich die Ereignisse in der BSZ-Sporthalle. Denn der dritten Roten Karte in der ersten Verlängerung folgten noch zwei für die HSG, die auch zwei Blaue Karten kassierte.

Die Emotionen im Gästefanblock und auf der Gästebank kochten über. Doch Radeberg setzte sich vom 32:31 auf den 38:32-Endstand ab. Eine RSV-Spielerin merkte danach an: „Wenn das heute ein Vorgeschmack auf das Rückrunden-Punktspiel war, brauche ich definitiv am 22. April noch ein paar Beruhigungsmittel.“

HV Oberlausitz verpasst Sensation

Es war ein starkes Heimspiel, das der HV Oberlausitz Cunewalde im Pokalhalbfinale gegen den Favoriten HC Elbflorenz II ablieferte. Lange Zeit war die Sensation zum Greifen nah. Der Gegner – immerhin Spitzenreiter der Sachsenliga – war nach dem Spiel fassungslos, denn in der gleichen Spielklasse ist Cunewalde Vorletzter und vom Abstieg bedroht. Bereits im ersten Spielabschnitt führten die Hausherren in der Polenzhalle.

Erst eine kurze Schwächephase in der 20. Minute ließ die Dresdner einen knappen Vorsprung erkämpfen. Die HVO-Männer stemmten sich dagegen – und gegen die eine oder andere kuriose Siebenmeter-Entscheidung (Verhältnis 0:5!) – und gingen mit einem 14:15-Rückstand in die Kabine. Im zweiten Abschnitt lagen die Hausherren bis zur 50. Minute vorn und führten zwischenzeitlich sogar mit drei Toren. Am Ende reichte Dresden ein starker Endspurt, um den Cunewalder Traum vom Finale mit einem 35:31-Sieg zu zerstören. (sma/fs)

