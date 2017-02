Radeberger Frauen souverän Das Team von Trainer Sebastian Hartmann erreicht mit einem 33:22-Sieg in Markranstädt das Halbfinale Ende März.

© dpa

Handball-Sachsenpokal. Im Viertelfinale des Sachsenpokals gab es bei den Frauen in allen vier Begegnungen Duelle zwischen Verbands- und Sachsenligisten. Ähnlich hatte es im vergangenen Jahr ausgesehen, als fast alle Sachsenligisten ausgeschieden waren. Doch dieses Jahr hatte der Pokal wohl weniger seine berühmt-berüchtigten „eigenen Gesetze“, denn das Viertelfinale bedeutete das Aus für die vier Verbandsliga-Teilnehmer.

Dabei hatten die amtierenden Pokalsiegerinnen aus Radeberg ein durchaus schweres Los, denn ihr Gegner war die zweite Vertretung vom SC Markranstädt, die in der Verbandsliga erst zwei Spiele verloren hat und auf Platz eins der Weststaffel steht. Deswegen hatte sich das Team von RSV-Trainer Sebastian Hartmann intensiv im Training auf die Begegnung vorbereitet, auch wenn in diesem Jahr der Pokal vielleicht weniger im Vordergrund steht.

Mit kleineren Anfangsschwierigkeiten starteten die Radebergerinnen in die Partie, die sich über nahezu die gesamte erste Hälfte ausgeglichen gestaltete. Obwohl die RSV-Abwehr recht gut agierte, fanden die Gastgeberinnen immer wieder ein Schlupfloch. So ging es über die Stationen 5:5 (10. Minute) und 8:8 (16.) in die Schlussphase des ersten Durchganges. Durch eine Manndeckung in der Radeberger Abwehr konnte das Offensivspiel der SC-Damen besser unterbunden werden und das Hartmann-Team schaffte es, bis zur Pause einen Vier-Tore-Vorsprung zu erzielen.

Trainer bemängelt die Bewegung

In der Kabine betonte Trainer Hartmann, dass an die Abwehrleistung der letzten Minuten angeknüpft werden müsse. Im Angriff bemängelte er noch etwas die fehlende Bewegung, insbesondere ohne Ball. Mit Beginn der zweiten Hälfte konnten sich die Gäste aus der Bierstadt noch etwas mehr absetzen (12:19/38.). Mit der Auszeit durch das Heimteam folgte ein kleiner Einbruch bei den Röderstädterinnen, doch es blieb bei einem Abstand von mindestens vier Toren (18:22/45.). Obwohl Hartmann diesmal nicht auf den gesamten Kader zurückgreifen konnte, sortierte er die Aufstellung seines Teams noch einmal um. Und diese Entscheidung sollte sich als gut erweisen, denn in der letzten Viertelstunde konnten sich seine Schützlinge noch einmal deutlicher absetzen.

Dabei überzeugte auch Torhüterin Susi Schulz, die von den elf Siebenmetern der Markranstädterinnen mehrere parieren konnte. Fünf Minuten vor dem Abpfiff war die Partie beim Stand von 29:21 für Radeberg bereits entschieden. Mögliche Gegner im Halbfinale sind nun die HSG Riesa/Oschatz, der SSV Heidenau oder die HSG Neudorf/Döbeln.

Trainer Sebastian Hartmann freute sich danach über den Einzug in die nächste Pokalrunde und sagte: „Markranstädt war der erwartet schwere Gegner, wobei das Endergebnis sicher vom Spielverlauf her zu hoch war. Meine Vorgaben wurden aber insbesondere in der zweiten Halbzeit gut umgesetzt, was uns den dritten Einzug ins Halbfinale in den letzten vier Jahren beschert hat. Nun gilt es, den Fokus wieder auf den Punktspielbetrieb zu richten.“ (sma)

RSV spielte mit: S. Schulz; F. Sauer (3), I. Wolff (3), K. Kruse, D. Zerbst (8), L. Lösche (1), C. Müller (1), S. May (5/1), F. Brüning (2), V. Maluschke (2/1), J. Eckart (8).

zur Startseite