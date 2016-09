Radeberger Frauen gefordert Der Sachsenliga-Spitzenreiter reist nach Leipzig. Die Pulsnitzer Männer sind in der Verbandsliga Gastgeber für die Waldheimer.

Handball. In der Handball-Sachsenliga stehen die Radeberger Frauen nach ihrem 37:23-Sieg gegen Neustadt in der Tabelle ganz oben. Ausruhen auf dem Spitzenplatz will man sich nicht, sondern mit einem Sieg am Sonnabend um 15 Uhr in Leipzig bei der DHfK weiter punkten.

In der Verbandsliga zeigten die Radeberger Männer mit ihrem 30:28-Heimsieg gegen Ligafavoriten Weinböhla, dass mit ihnen zu rechnen ist. Unterstrichen werden soll das am Sonnabend um 18 Uhr in Radebeul. Nicht so gut lief es für die Pulsnitzer bei ihrer 29:17- Pleite in Freital gegen Hartha. Das Negativerlebnis muss schnell weggesteckt werden, damit es am Sonnabend um 17 Uhr gegen Waldheim besser läuft. Den Heimvorteil gilt es zu nutzen, um entspannter in die Vier-Wochen-Pause zu gehen.

In der Ostsachsenliga wollen die Sohlander Männer am Sonnabend ab 17.30 bei der Cunewalder Sachsenliga-Reserve endlich punkten. Für Obergurig geht es am Sonntag um 16 Uhr nach Bernstadt. Die Radeberger Frauen-Reserve deklassierte die Hoyerswerdaer Oberliga-Zweite mit 38:14. Um weiter so erfolgreich und sicher zu sein, soll auch am Sonntag um 14 Uhr ein Sieg in Bernstadt gelingen. (en)

