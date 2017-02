Radeberger bleiben auf Platz drei Die Kegler aus der Bierstadt hatten sich mehr erwartet.

© Uwe Soeder

Kegeln Bundesliga Männer. Eine durchwachsene spielerische Leistung reichte dem Radeberger SV aus, um den tabellenfünften SV Grün-Weiss Granschütz auf eigenen Bahnen mit 5 192:5 074 Kegeln zu bezwingen. „Unseren spielerischen Erwartungen entsprechend verlief diese Partie nicht“, resümierte Teamchef Michael Gärtner. „Doch es genügte, um die auf unserer Bahn schwächelnden Granschützer am Ende noch deutlich zu bezwingen.“ Dabei sah es beim RSV anfangs gar nicht so aus, wie geplant einen größeren Vorsprung herausarbeiten zu können. Oliver Gärtner blieb bei 877 Kegeln hängen und Sven Kadur hatte mit den Vollen so seine Probleme und landete bei nur 835 Kegeln.

Dass dies noch einen Vorsprung von acht Zählern bedeutete, war den Gästen zu verdanken, die ebenfalls keine Bäume ausrissen. Auch im Mittelpart blieben die Einheimischen unter ihren Möglichkeiten. Es gelang zwar René Jeschke (866) und Tony Hannusch (861), den Vorsprung auszudehnen, aber ein Ruhekissen für das Finale bedeuteten die 40 Zähler Vorsprung nicht. Am Ende machten die routinierten RSV-Schlussstarter alles klar. Von Beginn bestimmten sie das Geschehen auf der Bahn. Jörg Bergmann erzielte mit der Tagesbestleistung von 903 Kegeln ein gutes Ergebnis. Michael Gärtner kam auf 850 Zähler. Fazit von Teamchef Michael Gärtner: „Den dritten Tabellenplatz haben wir verteidigt, müssen uns aber unbedingt steigern.“ (jk)

