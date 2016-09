Radeberger Bad verlängert Saison Jetzt ist es entschieden: Das Stadtbad hat auch noch am Freitag geöffnet.

Das Radeberger Stadtbad hat noch bis Freitag geöffnet. © Uwe Soeder

Die Katze ist aus dem Sack: Beim traditionellen Saison-Abschluss-Frühstück am Beckenrand im Radeberger Stadtbad sagte Bad-Chef Frank Hantschmann den Satz, auf den alle irgendwie gewartet hatten. „Wir werden die Badsaison verlängern!“ Zumindest am Freitag werden sich die Badtore an der Wasserstraße noch einmal von 8 bis 19 Uhr öffnen.

Eigentlich läuft die Badsaison in Radeberg stets vom 15. Mai bis zum 15. September. Aber weil derzeit die Temperaturen an der 30-Grad-Marke kratzen und die Sonne Dauerschichten schiebt, hat sich der Badverein entschlossen, einen Tag dranzuhängen. „Mehr lohnt sich ja nicht, weil ja die Wetterprognosen fürs anstehende Wochenende Starkregen und spürbar sinkende Temperaturen voraussagen“, so Frank Hantschmann.

Damit ist das Radeberger Freibad dennoch eines der wenigen, die auch am Freitag noch offen sind. „Wir spüren das schon seit Tagen, es kommen eine Menge Leute aus Dresden“, freut sich der Bad-Chef über den Andrang. (SZ/JF)

