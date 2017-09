Radeberger als Neustadt-Kunst Ein Pilsener-Kunstwerk ist jetzt in Dresden zu sehen. Und es ist ein echter Hingucker.

An der Bautzener-/Ecke Pulsnitzer Straßestrahlt jetzt ein riesiges Radeberger-Pilsner-Kunstwerk. © Christian Juppe

Na, wenn das kein Hingucker ist! In der Dresdner Neustadt, direkt an der viel befahrenen Bautzener-/Ecke Pulsnitzer Straße, strahlt jetzt ein riesiges Radeberger-Pilsner-Kunstwerk. Ein sogenanntes Mural – ein Wandgemälde in Siebdruckoptik. Die Radeberger Exportbierbrauerei konnte dafür den bekannten Dresdner Szene-Künstler Lars P. Krause gewinnen. Auf immerhin 400 Quadratmetern hat er die Optik aus dem aktuellen TV-Werbespot von Radeberger übernommen. „Mit dem Künstler verbindet uns eine langjährige Zusammenarbeit“, freut sich Marco Domogalski, Marketing-Manager bei Radeberger. Und verspricht: „Da wird noch einiges von ihm und uns zu erwarten sein“. Das Mural in der Neustadt wird dabei bis Mitte Oktober zu sehen sein.

zur Startseite