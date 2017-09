Radeberg zurück in der Erfolgsspur Am fünften Spieltag gelingt den Bierstädtern ein Erfolg gegen Aufsteiger SV Helios Dresden.

© Uwe Soeder

Fußball-Stadtoberliga Dresden. Eine Woche nach der 0:3-Niederlage bei der SpVgg Löbtau hat sich der Radeberger SV wieder in die Erfolgsspur zurückgemeldet. Gegen den Aufsteiger SV Helios Dresden gab es am fünften Spieltag der Stadtoberliga einen 2:1 (0:0)-Sieg. „Das Ergebnis hätte sicher höher ausfallen können. Aber Helios hat einen starken Torwart, der uns das Leben schwer machte“, erklärte RSV-Trainer Markus Seidel. „Außerdem waren meine Spieler zu Beginn noch etwas verunsichert. Helios spielt eine raue Gangart und unser Angreifer Mark Abdin hat das ständig zu spüren bekommen.“

In der ersten Halbzeit verpasste Mike Hirsch in günstiger Position. Der 33-Jährige verletzte sich bei seinem Flugkopfball an der Schulter und musste ausgewechselt werden. Felix Claus kam in die Partie und traf in der 52. Minute zur Führung. Zehn Minuten später erhöhte Florian Palme auf 2:0. Weitere gute Tormöglichkeiten machte Gäste-Schlussmann Erik Schneider zunichte. Nach einer rüden Attacke an der Seitenlinie bekam Radebergs Kapitän Dirk Gierich Rot gezeigt.

„Zurecht, seine Aktion war übertrieben“, kritisierte Seidel. Durch den folgenden Freistoß fiel der Anschlusstreffer von Marcus Rinke (82.). Es wurde noch einmal hektisch. Der bereits ausgewechselte Helios-Routinier Lars Grell stürmte nach einer Schiedsrichterentscheidung aufs Spielfeld und sah noch die Ampelkarte.

Radeberg: Zschieck - Schellenberg (65. Haubold), Keller, Zschaler, Palme, Gierich, Abdin (80. Lehnert), Hirsch (28. Claus), Richter, Schöne und Walter.

