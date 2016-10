Radeberg will Serie verlängern Der RSV trifft in der Stadtoberliga auf den Tabellensechsten.

© Uwe Soeder

Fußball-Stadtoberliga Dresden. Am Sonntag ab 11 Uhr gastiert der Radeberger SV als Tabellendritter beim FV Laubegast II. Die Landesklasse-Reserve um Trainer Frank Reichel liegt auf dem sechsten Platz und nur zwei Punkte hinter dem RSV. Trotzdem dürften die Gäste als Favorit in diese Partie gehen. Immerhin haben die Kicker aus Radeberg auswärts in dieser Saison noch nicht verloren. Drei Siegen steht ein Unentschieden gegenüber. Letzte Saison gab es an der Steirischen Straße einen 4:1-Sieg für Radeberg. Tim Walter zeichnete sich als Doppeltorschütze aus. (jj)

zur Startseite