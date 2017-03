Radeberg will Rechnung begleichen Die Bierstädter müssen am Sonnabend gegen Sachsenwerk ran.

Fußball, Stadtoberliga Dresden. Der Radeberger SV will am 18. Spieltag der Stadtoberliga eine offene Rechnung begleichen. Im Hinspiel vor heimischer Kulisse gab es gegen den SV Sachsenwerk Dresden in einem an Höhepunkten reichen Spiel eine 1:3-Niederlage. Die Radeberger kassierten drei Gelb-Rote Karten und bekamen zwei Gegentore durch Elfmeter. Bereits zur Pause führten die Gäste mit 3:0. RSV-Trainer Markus Seidel denkt mit Grausen an diese Partie zurück: „Wir wurden gnadenlos verpfiffen. Natürlich brennen die Jungs auf Revanche. Mit unseren spielerischen Mitteln müssen wir beweisen, dass wir das bessere Team sind.“ Nach zuletzt drei Siegen in Folge befinden sich die Bierstädter ordentlich im Aufwind. Trotzdem warnt Seidel seine Kicker vor den Sachsenwerkern: „Sie sind unbequem und machen mit ihrer kompakten Abwehr jedem Gegner das Leben schwer.“ Anstoß der Begegnung ist am Sonnabend um 14 Uhr an der Bodenbacher Straße. (jj)

