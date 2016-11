Radeberg will Rechnung begleichen Die Bierstädter müssen gegen das Team vom VfB Hellerau-Klotzsche antreten.

FußbaIl-Stadtoberliga. In der Fußball-Stadtoberliga wird am Wochenende mit dem 13. Spieltag die Saison-Hinrunde abgeschlossen.

Der Radeberger SV fährt als Tabellen-Dritter zum zwei Ränge dahinter stehenden VfB Hellerau-Klotzsche. Die Elf aus der Bierstadt will dabei auf dem Kunstrasenplatz an der Karl-Liebknecht-Straße ihre weiße Auswärtsweste anbehalten. In fünf Partien auf gegnerischen Plätzen erreichte der RSV vier Siege und ein Unentschieden. Die Hellerauer dagegen zeigten sich daheim eher wankelmütig. Drei volle Punktgewinne stehen vier Niederlagen gegenüber. Liga-Primus sind die Spieler aus der Gartenstadt hingegen in der aktuellen Fair-Play-Wertung.

In der vergangenen Saison kassierte Radeberg zwei Niederlagen gegen den VfB. Zu Hause gab es ein 3:4, in der Rückrunde unterlag man in Hellerau klar mit 0:4. Torsten Conrad, Stefan Möhn, Antonio Töppel und Viktor Müller trafen damals für das Siegerteam, alle vier Schützen stehen auch in diesem Spieljahr im Stammkader. Anstoß dieser Begegnung ist morgen, 14 Uhr. (jj)

