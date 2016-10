Radeberg wechselt Auch wenn der Schnee wohl noch ein wenig auf sich warten lässt - beim Reifenservice Mieth in Radeberg ist man vorbereitet.

Geselle Patrick Scholz hat schon die ersten Räderwechsel hinter sich. © Thorsten Eckert

Noch ist es zwar nur Papierschnee, aber die „richtige“ weiße Pracht könnte unter Umständen gar nicht mehr so lange auf sich warten lassen! Deshalb hat der Radeberger Reifenservice Mieth eines seiner Fahrzeuge mit Papierschnee beklebt, um schon mal darauf aufmerksam zu machen, dass die Zeit für Winterreifen so langsam in den Startlöchern steht. Geselle Patrick Scholz (Foto) hat dabei schon die ersten Räderwechsel hinter sich. Denn etliche Autofahrer halten sich an die altbewährte Formel: Winterreifen von O bis O. Von Oktober bis Ostern nämlich. (SZ)

