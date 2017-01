Radeberg wächst weiter Die Bierstadt ist gefragt. Auch im vergangenen Jahr sorgten Zuzüge für ein spürbares Plus.

Radeberg ist bei Bauherren gefragt. Neben neuen Wohngebieten werden auch Lücken bebaut – wie hier an der Dresdener Straße, wo Einfamilienhäuser wachsen. © Kristin Richter

Radeberg wächst weiter! Wenn Radebergs OB Gerhard Lemm (SPD) auf die kurz nach der Wende vorgelegten Entwicklungsprognosen für Radeberg und den Raum Dresden angesprochen wird, kann er nur mit dem Kopf schütteln. Denn die Statistiker sagten einen massiven Bevölkerungsrückgang voraus. Dabei, so Lemm regelmäßig, hätte man durchaus ahnen können, dass es anders kommt. Ein Blick auf Entwicklungen rund um westdeutsche Metropolen hätte es gezeigt. Der sogenannte Speckgürtel gehört auch dort zu den bevorzugten Zuzugsgebieten.

So gesehen – und auch mit Blick auf die positive Entwicklung der vergangenen Jahre – überraschen die aktuellen Zahlen nicht wirklich, die Lemm am Sonntag während seiner Rede zum Neujahrsempfang im Kaisersaal nannte. Radeberg hat auch diesmal bei der Einwohnerzahl zugelegt. Ein Plus von 137 „und das allein durch Zuzug“, so der OB nicht ohne Stolz. Denn trotz hoher Geburtenrate – 165 neue Radeberger kamen 2016 zur Welt –, hätte durch 224 Todesfälle ein Rückgang nicht verhindert werden können. Aber den 848 weggezogenen Radebergern stehen immerhin 1 044 Zuzüge gegenüber. Und das macht das erwähnte Plus aus. Aktuell kann sich die Bierstadt also über 18 752 Einwohner freuen. „Damit sind wir auch weiterhin keine völlig unbedeutende Kraft im Landkreis“, frotzelte Lemm. Radeberg ist immerhin nach Bautzen und Hoyerswerda die drittgrößte Stadt im Kreis. Und auch in Sachen Wirtschaftskraft ein absolutes Zugpferd. Nicht ohne Grund hatte jüngst die Arbeitsagentur ihre regelmäßigen Öffnungszeiten in Radeberg abgeschafft – es gibt einfach keinen Bedarf. „Mit 4,1 Prozent Arbeitslosenquote haben wir nach wie vor eine der geringsten Quoten in ganz Ostdeutschland“, freute sich Lemm in seiner Rede. Und machte klar, „dass wir das natürlich den hier ansässigen Unternehmen zu verdanken haben“.

Damit die Bierstadt auch weiterhin der Nachfrage in Sachen Zuzug gerecht werden kann, hatte der Stadtrat jüngst gleich mehrere Baugebiete auf den Weg gebracht. Das städtische Wohnungsunternehmen Wohnbau will an der Richard-Wagner-Straße bauen, ein privater Investor plant Neubauten auf dem Areal des alten Wellpappe-Werkes an der Pulsnitzer Straße und auch das Wohngebiet am Sandberg soll weiter wachsen. Hinzu kommen zahlreiche Lückenbebauungen.

zur Startseite