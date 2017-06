Radeberg von Baustellen umzingelt Autofahrer brauchen jetzt Geduld. Sie werden auf weite Umleitungen geschickt.

Auf der A4 bei Ottendorf-Okrilla geht es eng zu. Die Fahrbahn wird erneuert. Ab diesem Montag wird außerdem die Anschlussstelle Ottendorf gesperrt. Autofahrer sollen über Hermsdorf ausweichen.



Diese Woche wird für Autofahrer eine Herausforderung. Gleich sieben wichtige Straßen im Rödertal sind halbseitig oder vollständig gesperrt. Die Umleitungsstrecken sind teils kilometerlang und führen über enge Nebenstraßen. Einziges Plus: die Ferien haben begonnen, sodass insgesamt weniger Autos auf den Straßen unterwegs sein dürften. Fahrer sollten auf dem Weg zur Arbeit mehr Zeit einplanen. Die SZ gibt einen Überblick.

Schnellstraße S 177 halbseitig nicht befahrbar

Los geht’s an diesem Montag mit der Sanierung des ramponierten Abschnitts der erst vor acht Jahren übergebenen neuen S 177 zwischen Krankenhaus und der Abfahrt nach Arnsdorf. Die Schnellstraße wird deshalb ab Auffahrt Krankenhaus in Richtung Schänkhübel gesperrt. Der Verkehr in Richtung Großerkmannsdorf wird derweil durch Radebergs Innenstadt über die Pulsnitzer Straße, die Rathenaustraße, die Pillnitzer Straße und anschließend durch Großerkmannsdorf umgeleitet. Die Gegenrichtung aus Richtung Rossendorf wird befahrbar sein. Voraussichtlich bis 25. August wird die Sanierung der Fahrbahndecke dauern.

Vollsperrung der Badstraße steht an

Angespannt ist der Verkehr im Radeberger Stadtzentrum schon jetzt. Die Oberstraße wird zwischen Pulsnitzer Straße und Otto-Bauer-Straße saniert und ist deshalb voll gesperrt. Auch wenn die Arbeiten wohl wie geplant Ende Juni abgeschlossen sind, zieht die Vollsperrung quasi nur ein paar Meter weiter: Dann wird die Badstraße zwischen Otto-Bauer-Straße und dem Abzweig nach Lotzdorf am „Lindenhof“ saniert und ebenfalls komplett gesperrt.

Auf der A 4 wird es noch enger

Sanierungsarbeiten auf der Autobahn zwischen Hermsdorf und der Abfahrt Pulsnitz gehen weiter. Allerdings kommt ab dem heutigen Montag die Sperrung der Anschlussstelle Ottendorf-Okrilla dazu. Autofahrer werden gebeten, die Abfahrt Hermsdorf zu nutzen. Ab 5. Juli soll sie wieder frei sein. Damit dürften viele Autofahrer quasi die Strecke über Seifersdorf nach Radeberg nehmen. Und in der Bierstadt ist damit auf der Christoph-Seydel-Straße mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Dieser Ausweichverkehr von der Autobahn trifft an der Radeberger Krankenhaus-Kreuzung dann auch auf den schon erwähnten Umleitungsverkehr von der S 177.

B 6 in Weißig wird Bau- und Staustelle

Damit noch nicht genug. Weil auch noch an der B 6 im Bereich Weißig gebaut wird, muss auch noch in den Ortsteilen Ullersdorf und Großerkmannsdorf mit massivem Zusatzverkehr gerechnet werden. Denn die B 6 wird laut Landesamt für Straßenverkehr (Lasuv) ab dem morgigen Dienstag halbseitig gesperrt und der Verkehr rollt Richtung Dresden dann am Schänkhübel Rossendorf über Großerkmannsdorf nach Ullersdorf und von dort dann zum Ullersdorfer Platz in Bühlau zurück auf die B 6, teilt das zuständige Landesamt für Straßenbau mit. Wegen der halbseitigen Sperrung der B 6 müssen auch die Busse der Linie 309 eine andere Route fahren. Nach Angaben von Sabine Schuricht vom Regionalverkehr Dresden kann in Fahrtrichtung Radeberg die Haltestelle Dresden, Hermann-Löns-Straße nicht bedient werden. Als Ersatz sind die Haltestellen Dresden, Ullersdorfer Platz und Schneise 8 zu nutzen. Weiterhin wird die Haltestelle Dresden, Ullersdorfer Platz auf die Bautzner Landstraße in Höhe Tankstelle verlegt. Die Haltestelle Ullersdorf, Mühle in Fahrtrichtung Dresden wird vor die Kreuzung verlegt. Ab 3. August soll die B6 wieder frei sein.

Bahnübergang in Ottendorf und Straße nach Lomnitz dicht

Zusätzlich ist der Bahnübergang Radeberger Straße in Ottendorf-Okrilla gesperrt. Bis 7. Juli sollen die Arbeiten andauern. Der Verkehr wird durch das Gewerbegebiet über die Straße An den Schindertannen, die Schutterwälder Straße, die Geldroper Straße, die Grünberger Straße und die Dresdner Straße umgeleitet. Noch in vollem Gange sind die Bauarbeiten auf der Straße zwischen Ottendorf und Lomnitz, bis 11. September ist sie dicht. Die Umleitung erfolgt über Wachau. (SZ/td, SZ/jf)

