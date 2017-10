Radeberg verliert wieder knapp Beim BSV Sachsen Zwickau II führt das Frauenteam von Trainer Sebastian Hartmann in der 47. Minute mit zwei Toren.

Luise Lösche vom Radeberger SV beim Torwurf. Unser Foto zeigt sie im letzten Sachsenligaspiel gegen die HSG Riesa/Oschatz, das der RSV Ende April mit 33:25 gewann und damit Meister wurde. Hinten verfolgt Franziska Käppler (Nr. 4) die Aktion. Johanna Stein (links) vom Team der Gastgeberinnen kann nicht mehr eingreifen und HSG-Trainer Heiko Loose (rechts) ist entsetzt. © Christian Kluge

Handball, Oberliga. Auch im sechsten Saisonspiel in der Mitteldeutschen Oberliga musste sich Aufsteiger Radeberger SV knapp mit 26:27 (13:15) geschlagen geben. Nach der kämpferisch und spielerisch starken Leistung vom Wochenende zuvor wollte sich das Team von RSV-Trainer Sebastian Hartmann dieses Mal endlich belohnen. Dafür reiste der punktlose Tabellenletzte zur Reserve der Zweitliga-Mannschaft des BSV Sachsen Zwickau. Wie nahezu alle Mannschaften dieser Liga waren auch die Muldestädterinnen unbekannt für das Radeberger Team.

Nur mit einem vorsichtigen Blick auf die Tabelle konnten sich die Bierstädterinnen ausmalen, wie denn die Chancen auf den so wichtigen Punktgewinn wären. Denn auch der BSV hatte bis dato keine Partie gewinnen können, beeindruckte allerdings mit einem Unentschieden gegen die HSG Riesa/Oschatz. Somit gehörte das Team um Trainergespann Grüner/Michen durchaus zu den schlagbaren, sollte aber auch keinesfalls unterschätzt werden.

Radeberg legt immer wieder vor

Und die Gäste schafften es, an die Leistung vom THC-Spiel anzuknüpfen, mit der gleichen Motivation in die Begegnung zu starten und gleich zwei Treffer vorzulegen. Obwohl sich von Beginn an ein Kopf-an-Kopf-Rennen abzeichnete, konnten die Radebergerinnen über weite Phasen der ersten Halbzeit vorlegen und sich zwischenzeitlich bis zur 19. Minute sogar einen Drei-Tore-Vorsprung aufbauen. Erst in der 30. Minute landeten die Zwickauer Damen nach dem Ausgleich auch noch den Führungstreffer und konnten vier Sekunden vor dem Pausenpfiff noch ein Tor zum 15:13 drauflegen.

Nach der Erholung beim Pausentee mit taktischer Besprechung und Vorgaben für den zweiten Durchgang kamen die Röderstädterinnen erfrischt aufs altehrwürdige Parkett der Sporthalle Zwickau-Neuplanitz zurück und erarbeiteten sich erneut die Führung (16:17/34.). Anschließend ließ jedoch die Konzentration wieder etwas nach, Fehler schlichen sich ein und auch mit der Manndeckung von Torjägerin Isabel Wolff hatte Radeberg zu kämpfen, sodass sich Zwickau ein kleines Polster verschaffen konnte (20:17/40.).

Doch die Akteurinnen von RSV-Trainer Hartmann gaben sich nicht auf, zeigten Kampfgeist und Siegeswillen. In der 47. Minute lagen sie beim Stand von 23:21 sogar wieder vorn und eine spannende Schlussphase begann. Acht Minuten vor Schluss stand es 25:25 – und eine Punkteteilung war ebenso nahe wie Sieg oder Niederlage. Auf beiden Seiten lief allerdings bis zum Schlusspfiff nicht mehr alles rund. Es kam zu Ballverlusten und Fehlern, die mit 2:1 Toren für die Zwickauerinnen endeten, die dann als glückliche Sieger vom Feld gehen konnten. Die Gäste aus der Bierstadt hingegen verließen mit hängenden Köpfen das Parkett, schließlich waren sie noch näher dran gewesen als in der Vorwoche.

„Heute bin ich einfach nur enttäuscht, da wir uns wenigstens einen Punkt verdient hätten“, sagte Coach Sebastian Hartmann. „Wenn man unten steht, fehlt dann auch das nötige Glück. Auf die Leistungen der letzten zwei Wochen lässt sich aber aufbauen, ein Formanstieg ist erkennbar. Die kämpferische Einstellung war heute wieder richtig gut und nun gilt es, sich dafür auch endlich zu belohnen. Ich würde mich freuen, wenn meine Mannschaft am kommenden Sonntag vom heimischen Publikum entscheidend unterstützt wird.“ Dann haben die RSV-Damen ab 17 Uhr den BSV 93 Magdeburg zu Gast, der mit 7:5 Punkten derzeit Fünfter ist. (sma)

Der Radeberger SV spielte mit: C. Richter, A. Starke; I. Wolff (7/1), F. Käppler (1), M. Lösche, C. Nauendorf, D. Zerbst (8), L. Lösche (2), C. Milde, S. May (1/1), J. Lindner (3), F. Brüning (1) und V. Maluschke (3).

zur Startseite