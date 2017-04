Radeberg verliert knapp Die Bierstädter konnten gegen den Favoriten nicht punkten.

© dpa

Handball-Verbandsliga Männer. „Umkämpftes Spiel gegen Favoriten verloren.“ Oder: „Knappe Niederlage beim Spitzenreiter.“ So lauteten von verschiedenen Autoren die Überschriften der letzten Begegnungen zwischen dem Radeberger SV und dem HSV Lok Pirna Dresden II. Nicht viel anders lautete auch diesmal das Fazit. 48 Minuten sahen die Zuschauer ein umkämpftes Spiel mit Tempo, Zeitstrafen und Roten Karten. Doch auch diesmal verloren die Bierstädter mit 31:33 (16:15).

Zunächst gingen die Gäste mit 8:6 in Führung. Neun Minuten vor der Pause standen die Hausherren besser in der Abwehr und drehten das Spiel. Mit dem Pausenpfiff erzielte Freudenberg das 16:15 und Radeberg ging mit einer knappen Führung in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel war Radeberg die bessere Mannschaft und führte zwischenzeitlich schon mit bis zu fünf Toren. Die jungen Gästespieler gaben aber nicht auf und kamen zurück ins Spiel. Der RSV ließ nun Chancen liegen, ob in Überzahl oder aus aussichtsreichen Positionen. Zudem bröckelte die Radeberger Abwehr mehr und mehr. Zu viele Würfe des HSV fanden den Weg in den RSV-Kasten, Lok machte aus einem 25:28-Rückstand eine 31:29-Führung und gewann das Spiel. (fw)

Radeberg: Rathmann, Wierick, Richter, Schulz (5), Gerstenhauer (2/1), Ziegenbalg, Freudenberg (3), Münnich (1), Fährmann (5), Stein (5), Kempe (3), Holtz (7/3).

