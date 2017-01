Radeberg verliert beim Schlusslicht Das RSV-Team muss sich bei Turbine Schmölln knapp mit 5 276:5 278 geschlagen geben.

© Uwe Soeder

Nach einer bis zum Schluss spannenden Partie musste das Sextett vom Radeberger SV am Sonnabend mit einer knappen 5 276:5 278-Niederlage die Heimreise antreten. RSV-Teamchef Michael Gärtner meinte danach: „Den Auftritt beim Tabellenletzten hatten wir uns etwas anders vorgestellt. Wir wollten von Beginn an die Partie bestimmen. Das ist uns gegen die bestens aufgelegten Gastgeber nicht gelungen.“ Nach einer guten Hinrunde sind die Radeberger mit der dritten Niederlage in Folge nun etwas ins Trudeln geraten. Zum Auftakt spielte Michael Gärtner zwar mit 920 Kegeln den Mannschaftsbestwert, aber Sven Kadur kam nur auf 850 Zähler.

Da gelang es den Einheimischen, mit 871 und 898 Zählern, dranzubleiben. Dies belebte das Spiel der Gastgeber, die im Mittelpart durch den Tagesbestleistung spielenden Martin Müller (943) knapp in Führung gingen. Die Radeberger spielten ausgeglichen (Tony Hannusch 877, René Jeschke 885). Nun sollte es das altbewährte Schlussduo richten. Doch die 878 Holz von Oliver Gärtner und 866 Kegel von Jörg Bergmann reichten nicht aus, um dem Spiel noch eine Wende zu geben. (jk)

