Radeberg verkauft sich super Die Frauen vom Sachsenmeister und Sachsenpokalsieger werfen gegen den Drittligisten Markranstädt starke 32 Tore.

Torjägerin Doreen Zerbst (links) – hier beim Sachsenpokalsieg über Neudorf/Döbeln – erzielte auch gegen den Favoriten Markranstädt fünf Tore. © Christian Kluge

Handball. Nach dem glücklichen Ende im Spiel um den Sachsenpokal am vergangenen Wochenende kam es am Sonntag in der BSZ-Sporthalle zu einer Neuauflage der Begegnung um die Qualifikation zum Pokal des Deutschen Handballbundes (DHB). Die Röderstädterinnen trafen hier nach einem Jahr wieder auf die Piranhas aus Markranstädt, die gerade eine recht erfolgreiche Saison in der dritten Liga hinter sich haben. Aber auch am Rande von Dresden hat sich einiges getan: So wurden die RSV-Damen nach einer überraschend starken Saison Sachsenmeister und spielen in der kommenden Saison in der Oberliga.

Obwohl allen Beteiligten die Favoritenrolle der Gäste bewusst war, zeigte Radeberg gegen Markranstädt diesmal wesentlich mehr Widerstand. Während im vergangenen Jahr die Partie deutlich mit 20:44 verloren ging, konnten die Damen aus der Bierstadt in der ersten Halbzeit gut mithalten und unterlagen am Ende nur mit 32:42. Sogar drei Führungstreffer (4:3/8. Minute, 5:4/9. und 6:5/13.) gelangen ihnen. Auch wenn der letzte Ausgleich (8:8) in der 15. Minute erfolgte, gab sich das RSV-Team von Trainer Sebastian Hartmann nicht auf. Diese Einstellung hatte den Gästetrainer bereits in der zehnten Minute dazu bewegt, seine Mannschaft zum Gespräch zu bitten, denn die Piranhas hatten sich vermutlich einen anderen Spielverlauf vorgestellt. Doch die RSV-Damen schafften es, die Begegnung bis zum Pausenpfiff beim 16:20 recht offen zu gestalten.

In der Kabine meinte Trainer Hartmann dann mit einem kleinen Lachen: „Nicht nur ich habe vorher an einen anderen Zwischenstand geglaubt. Agiert auch im zweiten Durchgang so kämpferisch weiter, um den zahlreichen Zuschauern weiterhin ein attraktives Spiel zu bieten. Und habt in der Offensive keine Hemmungen vor der SC-Abwehr.“ Denn die trat mit der Härte der dritten Liga auf.

Nachdem die Bierstädterinnen zu Beginn der zweiten Hälfte etwas an Boden verloren (21:29/38.), konnten sie den Abstand bis zur 42. Minute wieder auf sechs Tore verringern (25:31). Dann merkte man, wie beim RSV die Kraft nachließ und die Beine schwer wurden, sodass sich die SCM-Damen mit ihrem schnellen Spiel wieder stärker absetzen konnten. Letztendlich gewannen sie die Partie verdient mit 42:32 und können in der kommenden Saison am DHB-Pokal teilnehmen.

RSV-Trainer Hartmann, der gehofft hatte, mit weniger als 15 Toren zu verlieren und so den Favoriten etwas zu ärgern, lobte danach sein Team: „Ich muss der Mannschaft ein riesiges Kompliment machen! Die Saison war lang und anstrengend. Gerade die letzten Spiele waren mental schwierig, weil es um viel ging. Umso mehr bin ich auf die Mannschaft stolz, wie sie sich heute noch mal motivieren konnte und ein richtig gutes Ergebnis gegen eine der besten Mannschaften Sachsens erreicht hat. Wir konnten gerade in Halbzeit eins das Spiel offen gestalten und haben uns mit einer couragierten Leistung aus einer phänomenalen Saison verabschiedet.“ Am Wochenende steht noch ein Freundschaftsspiel in Görlitz auf dem Plan. Dann ist Trainingspause bis Mitte Juni. (sma)

RSV mit: C. Richter, S. Schulz; F. Sauer (2), I. Wolff (4), K. Kruse (1), D. Zerbst (5), L. Lösche, C. Müller (1), S. May (2), F. Brüning, V. Maluschke (5/1) und J. Eckart (12).

zur Startseite