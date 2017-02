Radeberg vergibt Ehrenmedaillen Drei Auszeichnungen, drei bewegende Momente beim Neujahrsempfang der Stadt.

zurück Bild 1 von 2 weiter Bogenschütze Frank Scharsach bekam von OB Gerhard Lemm die Ehrenmedaille (l.) © Bernd Goldammer Bogenschütze Frank Scharsach bekam von OB Gerhard Lemm die Ehrenmedaille (l.)

Auch der langjährige Stadtwehrleiter Gert Schöbel wurde geehrt.

Diese Auszeichnung kam nicht überraschend und war umso verdienter: Der langjährige Großerkmannsdorfer Bürgermeister und Ortsvorsteher und seit über 30 Jahren in der Kommunalpolitik aktive Harry Hauck bekam von Radebergs OB Gerhard Lemm (SPD) im Rahmen des Neujahrsempfangs die Ehrenmedaille der Stadt Radeberg verliehen.

Zum Jahresende hatte Harry Hauck aus Alters- und nicht zuletzt Gesundheitsgründen alle Ämter abgegeben – und konnte wegen einer schweren Erkrankung die Ehrung nun auch nicht selbst in Empfang nehmen. Seine Frau trat für ihn ans Rednerpult, sichtlich bewegt. „Drückt uns die Daumen, dass mit Harrys Gesundheit alles wieder in Ordnung kommt“, sagte sie. Optimismus habe ihn stets durchs Leben getragen; „daran hat sich nichts geändert“.

Bedingungen müssen stimmen

Ausgezeichnet wurde auch Frank Scharsach. Ein Mann, der als Sportler den Namen Radebergs auch international bekannt gemacht hat, wie Lemm erläuterte. Frank Scharsach hat es als Aktiver bei den Bogenschützen des Radeberger SV immerhin bis in die Elite des europäischen Bogenschießens geschafft. Von den European Bowhunter Championships 2016 in Saalbach in Österreich kehrte er im Sommer mit zwei Bronzemedaillen in die Bierstadt zurück. In der Einzelwertung erreichte er das europäische Siegertreppchen und der Mannschaftswertung der deutschen Archery Association Europe (AAE), zu dem auch die Radeberger Schützen gehören. In seiner kurzen Dankesrede machte er dann klar, dass sportliche Erfolge nicht vom Himmel fallen. Trainingsbedingungen und Vereinsklima müssen stimmen, damit die Energie für derartige Leistungen entstehen kann. Und so ging sein Dank natürlich an all diejenigen, die hinter den sprichwörtlichen Kulissen die Fäden zusammenhalten.

Traditionell werden beim Neujahrsempfang ja bekanntlich drei Ehrenmedaillen vergeben. Die dritte ging an den Radeberger Brandinspektor Gert Schöbel. 40 Jahre ist er ehrenamtlicher Feuerwehrmann, war von 1990 bis 2011 Chef der Radeberger Feuerwehr und bis 2016 dann auch Radeberger Stadtwehrleiter – und damit für alle vier Ortsteilwehren verantwortlich. Es war zu spüren, dass die Radeberger diese Ehrung gern mittragen, der Applaus im voll besetzten Saal des Kaiserhofs war deutlich.

zur Startseite