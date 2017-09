Radeberg unterliegt Hoyerswerda Das Frauenteam von Trainer Sebastian Hartmann verpasst seine ersten Punkte deutlich.

Zum ersten Heimspiel begrüßten die Radeberger Damen die Mannschaft vom SC Hoyerswerda im BSZ. Gegen den nicht ganz unbekannten Gast – man absolvierte schon das eine oder andere Trainingsspiel gegeneinander – hatte der RSV die erste reelle Chance auf Punkte. RSV-Trainer Sebastian Hartmann bereitete seine Mannschaft nicht nur praktisch auf diese Aufgabe vor, sondern hatte am Freitag vor der Partie auch ein Spielvideo im Programm.

Die Partie begann zunächst ausgeglichen (3:4/6. Minute). Doch danach bauten die SC-Damen ihren Vorsprung bis zur 15. Minute auf 10:5 aus. In der Abwehr wurde zum Teil zu nachlässig agiert, im Angriff nicht mit letzter Konsequenz zum Tor gezogen oder zu kompliziert gespielt. Und die Torwürfe hielt die SC-Hüterin oder sie gingen daneben. Mit einem 8:17-Rückstand des RSV ging es dann in die Kabinen.

Radeberg kommt wieder heran

Die Pausenansprache von Coach Hartmann schien die Bierstädterinnen tatsächlich wachgerüttelt zu haben. Bis zur 40. Minute konnte der RSV den Rückstand auf 12:18 verkürzen. Beim Stand von 16:20 in der 48. Minute schien der Knoten geplatzt zu sein und ein Punktgewinn unmöglich. Sieben Minuten vor Schluss war der Hoyerswerdaer Vorsprung sogar auf zwei Tore geschrumpft. Doch das Radeberger Spiel wurde leider unkonzentrierter.

Beim Stand von 20:25 (55.) nahm Hartmann seine letzte Auszeit und ersetzte die Torhüterin durch eine siebente Feldspielerin. Aber das leere Tor wurde von Hoyerswerda konsequent genutzt und so kam es zur 21:29-Heimniederlage. Hartmann: „Von der Leistung in der ersten Halbzeit bin ich enttäuscht. In der zweiten Hälfte war deutlich mehr Biss und Willen erkennbar.“ Am Sonnabend geht es für die Damen aus der Röderstadt nun zum Vorjahres-Vizemeister SV Union Halle-Neustadt II. (sma)

Radeberg: C. Richter, S. Schulz; N. Gebauer, I. Wolff (6), F. Käppler (2), D. Zerbst (3), L. Lösche (1), C. Milde, S. May (1), J. Lindner (2), F. Brüning (1), V. Maluschke (5/5).

