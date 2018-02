Radeberg unterliegt Halle-Neustadt Das Team von Trainer Sebastian Hartmann holt diesmal keine Punkte. Am Sonntag geht die Reise dann nach Magdeburg.

Handball-Oberliga Frauen. Sophia May, die Siebenmeter-Spezialistin vom Radeberger SV, brachte es nach dem Abpfiff des mit 26:32 verlorenen Spiels gegen die zweite Mannschaft vom SV Union Halle-Neustadt auf den Punkt: „Es hat einfach nicht gereicht!“ Zur ungewohnten Heimspielzeit am Sonntag um 15 Uhr empfing das RSV-Team von Trainer Sebastian Hartmann die Reserve der Wildcats. Im Hinspiel gab es bereits eine derbe Niederlage – unter anderem aufgrund der damals dünnen Personaldecke. Und auch diesmal musste Hartmann wieder auf wichtige Spielerinnen verzichten.

Der Kommentar des Trainers, dessen Team schon zur Pause mit 9:15 hinten lag: „Manchmal gibt es Tage, da läuft gar nichts. So einer war heute. Halle war insgesamt bissiger und auch schneller auf den Beinen, womit der Sieg absolut in Ordnung geht. Nun gilt es, nächsten Sonntag in Magdeburg zur Form des Monats Januar zu finden, um beim entscheidenden Spiel Paroli bieten zu können.“ Denn die Magdeburgerinnen stehen in der Tabelle mit zwei Punkten Vorsprung direkt vor dem RSV.

Fehlstart in der ersten Halbzeit



Nach dem 2:2-Ausgleich in der vierten Minute zeigte sich relativ schnell die Überlegenheit der Union-Damen. Die Gäste konnten ihren Vorsprung bis zur 18. Minute sogar auf sieben Tore ausbauen (11:4). Mit sechs Treffern Rückstand gingen die RSV-Frauen dann in die Halbzeitpause. Obwohl sich die Hausherrinnen in der zweiten Hälfte auf vier Treffer heranarbeiten konnten (16:20/39. Minute), sollte es an diesem Tag einfach nicht sein.

Die Wildcats – derzeit Siebenter der Oberliga-Tabelle – waren ein starker, junger und dynamischer Gegner. Vor allem deren Abwehr machte den Röderstädterinnen zu schaffen. Auch die sehr gut aufgelegte Doreen Zerbst, die neun Tore erzielte, bekam dies immer wieder zu spüren. (sma)

Der Radeberger SV spielte mit: C. Richter, S. Schulz; N. Gebauer (1), I. Wolff (3), J. Heilmann (1), M. Lösche, C. Nauendorf (4), D. Zerbst (9), L. Lösche (2), S. May (1/1), J. Lindner (1), F. Brüning (1) und V. Maluschke (3).

