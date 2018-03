Radeberg und Juniorbienen im Gleichschritt Beiden Teams gelingen am 15. Spieltag Auswärtssiege. Der RSV zieht an Magdeburg vorbei auf einen Nichtabstiegsplatz.

Julia Mauksch vom Juniorteam des HC Rödertal beim Sprungwurf. Sie erzielte gegen Halle-Neustadt vier Tore. © Christian Skomudek

Handball-Oberliga Frauen. Am vergangenen Sonntag war die Freude groß bei den Frauenmannschaften vom Radeberger SV und dem HC Rödertal II. Beide konnten ihre Auswärtsaufgaben erfolgreich lösen. Das RSV-Team von Trainer Sebastian Hartmann setzte sich beim HSV Magdeburg mit 31:23 (17:14) durch, während die HCR-Truppe von Coach Frank Hein beim SV Union Halle-Neustadt II mit 30:26 (14:10) gewann. Beide Kreisteams müssen aber nach wie vor um den Verbleib in der Oberliga zittern, weil es nach derzeitigen Plänen voraussichtlich vier Absteiger geben wird.

Sicherheit gibt da nur Platz acht unter den zwölf Teams – und den hat sich am Sonntag Radeberg gesichert. Sophia May vom RSV meinte nach der Partie: „Auch wenn es die Tabelle noch nicht zeigt, würden wir jetzt vor den punktgleichen Magdeburgerinnen stehen, weil wir auf jeden Fall den direkten Vergleich gewonnen haben.“ Der wird laut Oberliga-Regelwerk aber erst am Saisonende eingearbeitet.

Zunächst zum Radeberger Spiel in Magdeburg, das Coach Sebastian Hartmann nach dem Abpfiff mit einer sehr persönlichen Aussage kommentierte: „Eine herausragende Mannschaftsleistung! Ich möchte mich beim gesamten Team bedanken. Ich bin unglaublich stolz auf euch!“ Im Training hatte sich Radeberg intensiv auf die Begegnung vorbereitet, denn das Magdeburger Spielverhalten sollte den Röderstädterinnen eigentlich gut liegen – und so war es dann auch.

Nach dem 7:7 in der 16. Minute führten die RSV-Frauen bis zum Abpfiff. Mit Biss agierte die Abwehr und schöpfte daraus die Energie für das eigene Angriffsspiel. Mit einem kleinen Torepölsterchen ging es beim Stand von 17:14 für das Hartmann-Team in die Halbzeitpause. Im Hinspiel in Radeberg, das Magdeburg mit 23:21 gewonnen hatte, war nach einer guten ersten Hälfte im zweiten Durchgang der Einbruch gefolgt – aber dieses Mal nicht.

Bis zur 40. Minute konnten die Gastgeberinnen den Drei-Tore-Rücktand halten (18:21). Doch das letzte Spieldrittel ging mit 10:5 deutlich an die Gäste, wobei vor allem das letzte Tor – nach einem abenteuerlichen Pass von Vanessa Maluschke auf Claudia Nauendorf – dem ganzen Spiel noch ein kleines Krönchen aufsetzte. Es fiel genau eine Sekunde vor dem Abpfiff.

Nach dem Sieg gegen Hoyerswerda am letzten Wochenende nahm das Juniorteam vom HC Rödertal auch die schwere Auswärtshürde bei der zweiten Vertretung des SV Union Halle-Neustadt. Damit steht das Team von Trainer Frank Hein auf Rang zehn und hat nur noch einen Punkt Rückstand auf Platz acht. Nun geht es Schlag auf Schlag. Bereits nächsten Sonntag um 16 Uhr ist der HSV Magdeburg zu Gast im Rödertal. Die Bördestädterinnen haben nur einem Punkt Vorsprung auf die Bienen.

Trotz des Erfolges kam keine große Begeisterung auf. Zu wechselhaft war die Leistung mit 28 Fehlwürfen. Coach Hein meinte danach: „ Das Wichtigste sind der Sieg und die zwei Punkte.“ Unterstützung hatte das Juniorteam durch Brigita Ivanauskaite und Michelle Urbicht aus der Bundesligamannschaft. Die Gäste führten zur Halbzeit mit vier Toren, doch nach 55 Minuten stand es 25:25. Dann ordnete Trainer Hein Pressdeckung gegen Halles Torjägerin Schmitz an, die 15 Treffer erzielte. Diese Maßnahme war entscheidend. (sma/az)

Radeberg: C. Richter, S. Schulz; I. Wolff (7), M. Lösche (1/1), C. Nauendorf (3), D. Zerbst (4), L. Lösche (3), S. May (1/1), J. Lindner (4), F. Brüning (1), V. Maluschke (7/2).

HC Rödertal: J. Haasler, B. Ivanauskaite (9/1), M. Urbicht (6), T. Kreibich (5), J. Mauksch (4), S. Szary (2), N. Irmisch (1), R. Schiemann (1), L. Roloff (1), C. Neumann (1), L. Loehnig und V. Pathova.

