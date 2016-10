Radeberg überrascht Süd-Westler In Dresden erzielten die Fußballer vom RSV einen hohen Sieg.

Fußball Stadtoberliga Dresden. Einen überraschend klaren 4:0 (3:0)-Sieg feierte der Radeberger SV beim FV Dresden Süd-West. Auf dem gefürchteten Kunstrasenplatz an der Stuttgarter Straße boten die Kicker von Trainer Markus Seidel eine starke Vorstellung: „Großes Kompliment an die Jungs. Heute haben Einstellung und Siegeswille gestimmt. Wobei die einst berühmte Aggressivität der Süd-Westler nie richtig zum Vorschein kam.“ Trotzdem musste Schiedsrichter John Köber den Gastgebern viermal Gelb zeigen, der RSV ging bei der Kartenverteilung leer aus. Mike Hirsch (28.), Kodjo Selom Megayo (34.) sowie ein Eigentor von Rico Günther (43.) sorgten für eine deutliche Pausenführung der Bierstädter. In der 90. Minute legte noch Lars Keller nach. „Die Angriffsaktivität des Gegners belief sich auf ein paar Fernschüsse. Große Gefahr kam nicht auf“, sagte Seidel nach dem Abpfiff. (jj)

Radeberg spielte mit: Kirsten - Keller, Zschaler, Palme (63. Mütze), Megayo (87. T. Günther), Widtmann (81. Schmidt), Claus, Hirsch, Neumann, Richter, He. Schöne.

