Radeberg tobt In einem außergewöhnlichen Parcours konnten Kinder nach Herzenslust herumtollen. Und nicht nur sie.

Das kommt Freude auf: Die Kinder toben in der Riesenrutsche.

Oben bleiben. Die kleinen Rodeoreiter mussten sich ganzschön anstrengen.

Konzentration und Geschicklichkeit waren ebenfalls gefragt.

Großer Kindertobetag stand auf den Plakaten. Das brachte vor allem Familien auf die Beine. Über das ganze Wochenende war die alte Turnhalle auf der Pulsnitzer Straße ein „Family Adventure Land“ – oder zu gut Deutsch: Ein Abenteuerland für die Familie. Als Giovanni Köllner am Sonntagabend die Schotten der altehrwürdigen Halle dichtmachte, konnte er ein gutes Ergebnis verbuchen. „Es waren Hunderte Besucher da. Und sie haben sich hier so richtig ausgetobt“, freut er sich.

Nach Radeberg kam der Spezialist fürs Toben gern. Die Leute seien freundlich und er von den Verantwortlichen in der Stadtverwaltung gut unterstützt worden, so Giovanni Köllner. Und die erreichten Besucherzahlen ermuntern ihn, wiederzukommen. Am meisten habe es den ehemaligen Zirkusbetreiber gefreut, dass die Rödertaler hier bei ihm tatsächlich ganz in Familie tobten. Dafür hat er immerhin zusammen mit seiner Partnerin Stefanie Frank und einigen Freunden einen großen Spiele-Parcours in die Halle gesetzt. Oder sagt man besser aufgeblasen? Ohne Druckluftkompressoren würde hier nämlich nichts gehen. Das „Tobe-Ereignis“ des Wochenendes lief bald darauf auf Hochtouren. Und dann strömten auch die Besucher herbei.

Rutschen bis zur Hallendecke

Die Gäste zeigten sich erfreut. Schließlich gab es das in dieser Halle noch nie. Auf Knopfdruck reckten sich am Sonnabendmorgen plötzlich märchenhafte Riesenrutschen und Kletterberge in die Höhe. Einige davon erreichten sogar fast die Hallendecke. Kaum hatte Giovanni Köllner die Hallentür geöffnet, riss der Besucherstrom nicht mehr ab. Die Kleinen kamen in elterlicher Begleitung. Schnell waren sie in der bunten Erlebniswelt nicht mehr auszumachen. Ihre Eltern zierten sich anfangs, stiegen dann aber mit ins Spiel ein. Es gab sehr viel zu lachen. Und wenig später gingen die ersten Fotos von der Tobsucht über den Nachrichtendienst WhatsApp auf Reisen.

Beliebtester Fototreff war ein knallroter Rodeo Bulle. Kraftvoll reckte er sich aus aufgeblasenem Gummi in den Raum hinein. An seinen Hörnern hielten sich lachende Kinder fest. Doch der rote Bulle stand nicht still. Im Gegenteil. Wer nicht aufpasste, landete mit verdutztem Gesicht auf dem großen Luftkissen. Und genau dabei entstanden all die Fotos, die sich wenig später im elektronischen Familienalbum wiederfanden. So schön kann toben sein, erst recht, wenn Mamas und Papas sich dabei mitreißen lassen. Auch die Eltern versuchten sich auf dem roten Ochsen zu halten. Und wer das laute Kinderlachen hörte, ahnte, dass dies nur selten geklappt hat.

Hüpfen als Geschäftsmodell

Kleine Cowboys klammerten sich an dem aufgeblasenen Bullen fest und sie hatten auch nur mittelmäßigen Erfolg. Irgendwann wurden alle wieder abgeschüttelt und versuchten ihr Glück aufs Neue. An anderen Hüpfburgen ging es nicht weniger lustig zu. Erstaunlich, mit welcher Begeisterung kleine und große Leute sich dort ins Vergnügen stürzten.

Giovanni Köllner sah das mit Begeisterung. Doch der Andrang ließ ihm wenig Zeit für diese Freude. Er ist der Manager des Kindertobetages. Er baut selbst auf und ab und er lenkt auch den Firmenlaster. Multifunktionalität ist für ihn normal. Vor wenigen Jahren war er noch als Zirkusdirektor und Tierdresseur unterwegs. Von früh bis spät hatte er mit Kamelen, Pferden, Zebras und Eseln gearbeitet. Doch für kleine Zirkusfamilien wurde das Geschäftsleben immer schwerer. Die Arbeit blieb, doch die Einnahmen verringerten sich stark. Die Folge: Gute Artisten wanderten in größere Arenen ab. Die gesetzlichen Auflagen wurden immer umfangreicher. Zu den Vorstellungen kamen immer weniger Besucher. „Plötzlich stand die Existenzfrage für die Zukunft“, erinnert sich Giovanni Köllner.

Der Zirkusmann suchte sich deshalb eine neue Herausforderung. So wurden die Kindertobetage sein neues Konzept. Schon seit zwei Jahren weiß er, dass er zum richtigen Zeitpunkt die richtige Entscheidung getroffen hatte. Auch das Wochenende in Radeberg gab ihm recht. Denn die Halle an der Pulsnitzer Straße war wieder brechend voll. Das war natürlich gut für die Kasse bei Macher Giovanni Köllner. Und wenn die Besucher nach dem durchtobten Nachmittag die Halle verließen, strahlten sie ihn glücklich an, als wollten sie sagen: Danke für den schönen Kindertobetag …

