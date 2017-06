Radeberg surft jetzt kostenlos Auf dem Markt gibt es ab sofort freies Internet. Allerdings nicht rund um die Uhr.

Offizieller Start fürs freie W-Lan in Radeberg: Stadtsprecher Jürgen Wähner, Wirtschaftsreferent Marco Wagner und OB Gerhard Lemm (von links) gehen ins Netz. © Thorsten Eckert

Die erste große Bewährungsprobe steht gleich mal am jetzt startenden Bierstadtfest-Wochenende an. Dann nämlich, können sich erstmals die Bierstadtfestbesucher auf dem Marktplatz mit ihren Smartphones ins kostenfreie Internet einwählen. Die Stadtverwaltung hat am gestrigen Donnerstagnachmittag den schon länger avisierten W-Lan-Hotspot „Stadt-Radeberg“ offiziell freigegeben. Wobei das Ganze nicht nur fürs Bierstadtfest gedacht ist – „sondern natürlich auch nach dem Stadtfest weiter angeboten wird“, stellt Radebergs Wirtschaftsreferent Marco Wagner klar. „Kostenloses Internet ist heute einfach ein Service, den Besucher, aber auch Einwohner erwarten, wie zum Beispiel Straßen oder Fußwege“, macht er klar, dass es in vielen Städten längst üblich ist, sich an verschiedenen Stellen kostenlos ins Internet einwählen zu können. „Und eigentlich wollten wir das ja schon vor über einem Jahr umsetzen“, denkt Radebergs OB Gerhard Lemm (SPD) zurück. Aber es standen zahlreiche Gesetzesänderungen an, was das Thema Haftung betrifft, „das wollten wir natürlich erstmal alles abwarten“. Nun ist alles geklärt, der Anbieter des Hotspots kümmert sich um die Einhaltung der Gesetze, wie auch um die Wartung der Technik. „Wir haben einen Vertrag über zunächst 36 Monate abgeschlossen, dann werden wir schauen, welche technischen Entwicklungen sich ergeben haben“, so Marco Wagner, der sich in den vergangenen Monaten intensiv um das Thema gekümmert hat. Und gerade für Touristen, sagt er, werde das Angebot ein wichtiger Pluspunkt für Radeberg sein.

40 Nutzer können sich zeitgleich einloggen

Täglich 120 Minuten kann sich nun jeder auf dem Marktplatz oder in der benachbarten Stadtbibliothek kostenlos über den städtischen Hotspot einwählen. Allerdings nur in der Zeit von 6 bis 24 Uhr. „Das haben wir bewusst gemacht, damit sich nicht nachts Gruppen auf dem Markt versammeln und hier dann lautstark gemeinsam im Internet surfen“, macht der Wirtschaftsreferent klar. Zudem können sich zeitgleich 40 Nutzer einloggen, „sind es mehr, wird die Datenleitung langsamer“. Das könnte nun beim Bierstadtfest durchaus passieren. „Das ist uns klar, aber das sind drei Tage pro Jahr, das werden wir überstehen“, findet der OB.

