Radeberg sucht den Stadtmeister

Fußball. Die Vorbereitungen zur 28. Stadtmeisterschaft laufen beim SV Einheit Radeberg bereits auf vollen Touren. Turnierleiter Günter Zeiger: „Um die Meisterschaft 2018 ohne größere Komplikationen über die Bühne gehen zu lassen, sind noch Anmeldungen bis zum 30. November möglich. Die ersten beiden Jahre auf dem Kunstrasenplatz im Stadion an der Schillerstraße waren nicht einfach zu organisieren. Maximal können 13 Teams bei der Radeberger Stadtmeisterschaft starten. Sollten sich so viele Teams anmelden, ist das natürlich eine große Herausforderung für uns.“ Auch 2018 geht es wieder um den Pokal des Radeberger Oberbürgermeisters Gerhard Lemm. Gespielt werden soll eine einfache Runde nach dem Modus „Jeder gegen jeden“. Die Mannschaftsstärke ist 6:1 plus Auswechselspieler und die Spielzeit beträgt zweimal 20 Minuten. Anmeldungen sind telefonisch oder per Mail möglich. (szo)

