Radeberg startet ins Jubiläumsjahr 2019 Auf der weltgrößten Tourismusmesse hat dabei ein ganz besonderer Bierdeckel seine Premiere.

zurück Bild 1 von 4 weiter Premiere auf der ITB: Am Messestand der Bierstadt Radeberg präsentieren Radebergs Wirtschaftsreferent Marco Wagner und Bierkutscher Ernst die neuen Werbe-Bierdeckel fürs 2019 anstehende Jubiläum „800 Jahre Radeberg“. © - keine Angabe im huGO-Archivsys Premiere auf der ITB: Am Messestand der Bierstadt Radeberg präsentieren Radebergs Wirtschaftsreferent Marco Wagner und Bierkutscher Ernst die neuen Werbe-Bierdeckel fürs 2019 anstehende Jubiläum „800 Jahre Radeberg“.

Sachsen präsentiert sich auf der weltgrößten Reisemesse als Land voller Kultur und Kunst.

Der Start für die Vermarktung des Jubiläums also – auf der großen Tourismusbühne, dazu gehören auch Konzerte und Kunstprojekte auf der kleinen Bühne in der Sachsenhalle.

Am Bierstadtstand stapelt sich die Werbung für spannende Radeberg-Angebote.

Radeberg. Ein kleines Viereck mit hoffentlich großer Wirkung! Ein Bierdeckel mit bunten Fotos aus Radeberg und vor allem dem Logo fürs 2019 anstehende Jubiläumsjahr „800 Jahre Radeberg“. Ein kleines Papp-Viereck auf der weltgrößten Reisemesse, der Internationalen Tourismus Börse in Berlin.

„Jetzt, im März 2018, werden hier ja schon die Geschäfte in der Tourismusbranche für 2019 gemacht“, weiß Radebergs Wirtschaftsreferent Marco Wagner. Und weil Radeberg 2019 eine Menge vorhat, und weil die Stadt damit auch überregional richtig punkten will, „starten wir hier in Berlin nun neben der Präsentation von Radebergs Tourismus-Angeboten jetzt gleichzeitig auch die Vermarktung des Stadtjubiläums“, so Marco Wagner. Und damit ist die Bierdeckel-Premiere also gleich eine Doppelpremiere.

Und auf dem kleinen Papp-Viereck verbirgt sich so einiges. Eine extra eingerichtete Internetseite fürs Jubiläumsjahr zum Beispiel, „auf der wir nun Schritt für Schritt die Angebote veröffentlichen“. Auch eine eigene Facebook-Seite ist geplant. Denn nachdem nun von Mittwoch an die Fachbesucher ihre Runden durchs atemberaubend große Messe-Areal am Funkturm gezogen haben, sind bis Sonntagabend nun die „klassischen Endverbraucher“ dran, wie der Wirtschaftsreferent sagt. Die klassischen Endverbraucher sind dabei die Touristen, die ihre Reisen individuell buchen und dazu fleißig im Internet surfen.

„Und auch für die haben wir viel zu bieten und viel vor“, macht zum Beispiel Jana Kreuziger deutlich, die Sprecherin der Radeberger Exportbierbrauerei. Die Brauerei ist ja bekanntlich einer der Protagonisten, die das Thema Tourismus in der Bierstadt angeschoben haben und auch weiter anschieben. Neben der Stadt, der Likörfabrik, den Hotels, dem Biertheater, Bierkutscher Ernst und dem Radeberger Wichtel. Zudem sitzen auch die beiden Lebensmittel-Produzenten Heinrichsthaler und Korch, die LuxOase sowie der Botanische Blindengarten mit im Boot. Das Pilsner aus Radeberg ist quasi der Türöffner. „Die Leute wissen, dass es Radeberger gibt, wir wollen ihnen nun zeigen, dass die dazugehörende Stadt eine Menge zu bieten hat.“ Und das natürlich nicht „nur“ im Jubiläumsjahr. Aber eben ganz besonders im Jubiläumsjahr.

Neben der Festwoche vom 30. Mai bis zum 2. Juni wird dabei 2019 insgesamt unter das 800-Jahre-Motto gestellt. „Wir haben Ideen, hoffen aber natürlich auch auf die Mitarbeit der Vereine und der Radeberger“, macht Marco Wagner deutlich, dass noch genug Platz für Engagement ist. Koordiniert werden soll das Ganze dabei von einem Projekt-Verantwortlichen; die Stelle ist bereits ausgeschrieben. Die- oder derjenige soll sich dann auch ums Thema „neue Medien“ kümmern. Oder um eine Nacht, in der Radeberg ganz speziell beleuchtet wird. Auch das ist eine der Ideen – und ein extra fürs Radeberger Jubiläum gefertigter Radeberger Wichtel könnte von Radeberger Jugendlichen auf Reisen durch die Welt mitgenommen werden, beschreibt Marco Wagner. Macht aber deutlich, „dass das alles nur erste Ideen sind“.

Das Interesse am eigenen Stand der Bierststadt in der Sachsen-Halle auf der ITB war jedenfalls schon mal riesig. Und Radeberg ist damit durchaus ein Stück besonders; denn vergleichbar „kleine“ Städte mit eigenen Messeständen muss man in Berlin wohl mit der Lupe suchen.

www.radeberg800.de

zur Startseite