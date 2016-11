Radeberg siegt im Hexenkessel Das Team von Marcus Kutzner setzt sich bei Rot-Weiß Sagar knapp mit 27:26 (15:12) durch.

Handball-Verbandsliga, Männer. Dieses Verbandsligaspiel war nichts für schwache Nerven. Trainer Marcus Kutzner meinte nach den 60 umkämpften Spielminuten im Hexenkessel von Bad Muskau: „Das einzig Positive waren die zwei Punkte, denn in der letzten Saison hätten wir so ein Spiel vielleicht noch aus der Hand gegeben. Nächsten Sonnabend muss eine eindeutige Leistungssteigerung her, um gegen den Aufsteiger aus Niederau zu punkten.“ Dennoch steht Radeberg mit 9:3 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz. „Ein großer Dank geht an die Fans aus Radeberg und Schleife, die uns gigantisch unterstützt haben“, fügte Kutzner hinzu.

Nach der 15:12-Pausenführung der Gäste ging das Spiel gegen Sagar erst richtig los. Lange Zeit konnte Radeberg den knappen Vorsprung halten – doch mit Handball hatte das Geschehen in der Halle zunächst nichts mehr zu tun. Kutzner: „Vorne wurden keine Spielzüge durchgezogen, wir vertändelten uns in Einzelaktionen oder brachten den Gegner durch dumme Fehler immer wieder in Ballbesitz.“ Auch eine Auszeit der Radeberger änderte nichts.

Ab der 55. Minute – beim Stand von 24:23 für die Gäste – hatten diese die Chance, in einer doppelten Überzahl den Sieg endlich perfekt zu machen. Stattdessen trat der schlimmstmögliche Fall ein, denn in der 56. Minute konnten die Gastgeber durch einen Konter erstmals selbst mit 25:24 in Führung gehen. Doch Radeberg riss durch zwei schnelle Angriffe die Führung wieder an sich. Als Albrecht Gerstenhauer 50 Sekunden vor dem Ende per Siebenmeter zum 27:25 traf, schien das Spiel entschieden. Doch Sagar schaffte 15 Sekunden vor Schluss noch mal den Anschluss. Dabei blieb es dann aber auch. (dbs)

