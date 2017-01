Radeberg setzt sich souverän durch Der RSV hat sich mit einer souveränen Vorstellung für die Stadtmeisterschaft qualifiziert. Königsbrück gewinnt Testspiel.

Schnell und viel Technik: So geht es beim Futsal zu. © dpa

Futsal/Fußball. Beim Futsal-Vorrundenturnier landeten die Bierstädter am Sonntag in der Gruppe drei ohne Punktverlust auf dem ersten Platz. Nach einem knappen 1:0-Auftaktsieg gegen den TSV Reichenberg-Boxdorf gab es klare Siege gegen Einheit Mitte (7:0) und die Sportfreunde Nord (4:0). Zwei 3:1-Erfolgen gegen die SG Dölzschen sowie Motor Trachenberge folgte zum Abschluss ein 3:0 gegen Rotation Dresden.

Neuzugang Mark Abdin erzielte fünf Treffer bei seinem Debüt für den RSV. Der 26-Jährige kam in der Winterpause von Grün-Weiß Schwepnitz nach Radeberg und ist für Trainer Markus Seidel kein Unbekannter: „Er war viele Jahre lang im Nachwuchs von Dynamo Dresden aktiv. Daher weiß ich um seine Vollstreckerqualitäten“, erklärt der Coach. Bekannt wurde Abdin unter seinem Geburtsnamen Bürger, bei der Hochzeit nahm er den Familiennamen seiner Frau an.

„Er muss sich erst einmal an die Verhältnisse in Radeberg gewöhnen. In Schwepnitz war er der Mittelpunkt im Team. Bei uns gehört er zu einer Mannschaft, in der sich jeder auf seinen Mitspieler verlassen kann und muss“, sagt Seidel. Ebenfalls neu ist Marvin Kreck. Der 24-Jährige kam von der Schwäbischen Alb berufsbedingt nach Radeberg. Nicht mehr beim RSV ist Torwart Mirko Möckel. Er wechselte zu den Sportfreunden Nord und gab bei der Hallenveranstaltung am Sonntag sein Debüt beim Turnier-Zweiten.

Weixdorf wird Letzter

Weniger erfolgreich war der Auftritt der SG Weixdorf II in der Gruppe vier der Stadtmeisterschaftsvorrunde. Mit nur drei Punkten landete der Stadtliga A-Vertreter nur auf dem letzten Platz. Der einzige Sieg gelang gegen die zweite Vertretung des Dresdner SC mit einem 1:0. Der VfB Hellerau-Klotzsche sowie der SV Loschwitz qualifizierten sich aus dieser Gruppe für das Endrundenturnier am 28. Januar in der Sporthalle der Berufsschule Blüherstraße.

Der SV Königsbrück/Laußnitz absolvierte am Sonntag ein Testspiel bei Post Dresden. „Die Verhältnisse auf dem Kunstrasenplatz in Dresden-Cotta waren sehr gut, sodass ein richtig gutes Trainingsspiel absolviert werden konnte“, sagte Thomas Löwe, Trainer des Westlausitzer Kreisoberligisten. Am Ende gab es einen 6:3-Sieg für sein Team. Pierre Fischer, Lars Kubot, Richard Ziesche, David Gloger sowie die beiden Namensvetter Thomas Böhme trugen sich in die Torschützenliste ein. (jj)

