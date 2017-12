Radeberg schleppt den Weihnachtsmann ab Am Donnerstag öffnete der Radeberger Weihnachtsmarkt. Der wartet noch bis Sonntag mit zahlreichen wirklichen Überraschungen auf.

Kein Schnee zur Weihnachtsmarkteröffnung, deshalb musste der Weihnachtsmann samt Schlitten abgeschleppt werden. © Thorsten Eckert

Radeberg. Ein paar vorsichtige Flocken tanzten ja am Nachmittag; aber für den Schlitten des Weihnachtsmanns war das einfach zu wenig. Und so musste sich der Geschenkebringer kurz vor 16 Uhr quasi abschleppen lassen, um rechtzeitig zur Eröffnung des Radeberger Weihnachtsmarktes an der Stadtkirche einzutreffen. Auf der Laderampe eines Transporters des Ullersdorfer Abschleppdienstes von Steffen Lehmann standen dann also der Weihnachtsmann samt großem Holzschlitten und wurde die Kirchstraße hinauf bis zur Weihnachtsmarkt-Bühne kutschiert.

Dort wartete bereits Radebergs OB Gerhard Lemm (SPD), um traditionell gemeinsam mit dem Weihnachtsmann den Riesenstollen anzuschneiden. Der wurde auch in diesem Jahr vom Ottendorfer Mühlenbäcker spendiert. Die Ottendorfer hatten sich zudem etwas ganz Besonderes für die Musiker des Radeberger Posaunenchors ausgedacht, die alljährlich den Weihnachtsmarkt eröffnen. Stollenpralinen nämlich.

Bis zum Sonntagabend lockt nun also wieder die kleine weihnachtliche Budenstadt an die Stadtkirche; und natürlich lockt der Weihnachtsmarkt mit der bekannten Bierstadt-Note. Die Radeberger Wichtel sind genauso vertreten, wie Bierkutscher Ernst mit den Geschenken aus der Bierstadt. Fanartikel der Radeberger Exportbierbrauerei gibt’s am Bierkutscher-Stand, aber auch den ganz besonderen Radeberger Weihnachtskäse von Heinrichsthaler. Der ist eigentlich für den skandinavischen Markt gedacht. Aber für den Radeberger Weihnachtsmarkt machen die Heinrichsthaler jedes Jahr eine leckere Ausnahme.

Absolut lecker sind auch die neuen Wein-Ideen von Liegaus Winzer Andreas R. Kretschko. „Off-Road“ nennt sich einer dieser Weine, „für den ich mal ein bisschen die herkömmlichen Pfade verlassen habe“, verrät der Liegauer. Eine Mischung aus Solaris und Riesling, „das gab es bisher meines Wissens noch nirgends“, sagt er.

Jede Menge Überraschungen also!

Der Weihnachtsmarkt läuft noch bis Sonntag. Geöffnet ist täglich zwischen 13 und 20 Uhr. Gleichzeitig lockt ein verkaufsoffener Sonntag zwischen 14 und 18 Uhr in die Innenstadt-Geschäfte.

