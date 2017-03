Radeberg schlägt Neudorf/Döbeln Das Team von Trainer Sebastian Hartmann bleibt punktgleich mit Riesa/Oschatz auf Platz zwei.

Handball. „Mädels, gut gemacht!“ So lautete das Fazit von RSV-Coach Sebastian Hartmann nach dem 36:24 (16:8)-Heimsieg über die HSG Neudorf-Döbeln. Und das meinte er nicht nur in Bezug auf das Spiel, sondern auf die komplette bisherige Saison. Mit nunmehr 30:4 Zählern belegen die Radeberger Damen einen souveränen zweiten Platz – und zwar punktgleich mit dem Tabellenführer HSG Riesa/Oschatz, der sein Heimspiel gegen das Schlusslicht vom SC DHfK Leipzig souverän mit 40:23 gewinnen konnte.

Neudorf/Döbeln erwischte in Radeberg zunächst den besseren Start. So lagen die Bierstädterinnen anfangs mit 3:5 zurück. Doch nach einer Auszeit von Trainer Hartmann drehten die Radebergerinnen das Spiel. In der 20. Minute führten die Gastgeberinnen schon mit 10:5 und zur Halbzeitpause schon mit 16:8.

Nach dem Wiederanpfiff konnte der RSV seinen Vorsprung auf zehn Tore vergrößern. Die HSG-Damen kämpften weiter, gerieten aber immer mehr in Rückstand. Selbst als in der Schlussphase der Partie sogar ein 14-Tore-Vorsprung (35:21) für die Röderstädterinnen an der Anzeigetafel zu lesen war und die Hausherrinnen zunehmend nachlässiger wurden, schalteten die Damen aus der Muldestadt nicht ab und verkürzten auf zwölf Tore Unterschied. Beim Stand von 36:24 wurde die Begegnung dann abgepfiffen.

„Insgesamt gesehen war es unser bestes Heimspiel“, lobte Trainer Sebastian Hartmann den Auftritt seiner Schützlinge. „Auch wenn zwischendurch der Schlendrian drin war, haben wir eine sehr fokussierte Leistung gezeigt. Nun gilt es, sich auf das nächste schwere Spiel zu konzentrieren, wo mit der HSG Rückmarsdorf und dem Haftmittelverbot ein unangenehmer Gegner wartet.“ (sma)

Radeberg spielte mit: C. Richter, S. Schulz; F. Sauer (4), F. Käppler (2), K. Kruse (1), C. Nauendorf (3), D. Zerbst (6), L. Lösche, C. Müller (1), S. May (6/3), F. Brüning (1),

V. Maluschke (3) und J. Eckart (9).

