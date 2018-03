Radeberg radelt in Sachsen voran Die Bierstadt gehört zu den Gründern eines ganz besonderen Rad-Vereins.

© dpa

Radeberg. Die Unterschrift von Radebergs Stadtoberhaupt steht bereits auf einem Brief an Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig. Gemeinsam mit 15 weiteren sächsischen Bürgermeistern hatte Gerhard Lemm (SPD) den Minister um Unterstützung bei der Gründung einer Arbeitsgemeinschaft zur Förderung von Rad- und Fußwegen in Sachsen gebeten.

Es geht dabei um gemeinsame Mitarbeiterschulungen, um Erfahrungsaustausch und natürlich geht es auch ums Thema Fördermittel. Ein Verein soll dabei entstehen, in dem die sächsischen Städte und Gemeinden Mitglied werden können – und der dann sozusagen als Dienstleister für die Mitgliedskommunen agiert. Als zentrale Beratungsstelle für Fördermöglichkeiten zum Beispiel. Zudem könnten so auch mögliche Standardlösungen entwickelt werden, die dann in allen Kommunen umgesetzt werden sollten. OB Lemm nennt dabei zum Beispiel die Öffnung von Einbahnstraßen für Radfahrer. Zudem wären so auch gemeinsame Kampagnen möglich; wie Aktionen zur stärkeren Nutzung des Radverkehrs beispielsweise.

Nun will die Stadt Radeberg maßgeblich daran mitwirken, dass aus der Absicht tatsächlich ein realer Verein wird. Und so warb Lemm dann auch in der jüngsten Stadtratssitzung um Unterstützung für die Idee; das Ja der Stadträte war dabei einstimmig und fraktionsübergreifend. 1.000 Euro Mitgliedsbeitrag muss Radeberg dabei jährlich berappen. „Eine Investition, die sich wirklich lohnen dürfte“, ist der OB überzeugt – und verweist auf die bereits angesprochene Fördermittelbeantragung. Mitglieds-Kommunen könnten, so die Hoffnung Lemms, dann vom Freistaat quasi bevorzugt behandelt werden.

Das Modell solcher Vereine in Sachen Rad- und Fußwegbau ist dabei nicht neu. In anderen Bundesländern gibt es das Ganze bereits, „und die Länder haben damit gute Erfahrungen gemacht“, so Radebergs OB in der Stadtratsdebatte. Nicht zuletzt mit Blick auf eine bessere Vernetzung zwischen dem öffentlichen Nahverkehr, Radnutzung und auch der fußläufigen Erreichbarkeit von Einrichtungen wie Schulen oder Kulturangeboten. In der kommunalen Verkehrspolitik halte jedenfalls mehr und mehr der Blick auf Kinder-, Familien- und Seniorenfreundlichkeit Einzug, heißt es zum Beispiel im Kurzkonzept zur Vereinsgründung. Ende April soll der Verein dann aller Voraussicht nach gegründet werden. Und Radeberg ist dann mit dabei.

zur Startseite