Radeberg punktet im Jägerpark

Fußball-Stadtoberliga. Der SC Borea und der Radeberger SV trennten sich am 14. Spieltag der Stadtoberliga im Jägerpark mit einem leistungsgerechten 1:1 (1:1)-Unentschieden. Sven Lorenz, im Sommer von Askania Schipkau zu Borea gewechselt, erzielte bereits in der zehnten Minute die Führung für den Tabellen-Zweiten. Nur fünf Minuten später egalisierte Tim Walter mit seinem elften Saisontor das Ergebnis. Danach hatten beide Mannschaften einige gute Chancen, doch es blieb beim Remis. In der Hinrunde am ersten Spieltag dieser Saison hatte der RSV eine klare 0:4-Pleite gegen die Nordlichter kassiert. „Ein sehr fairer Gegner, eine angenehme Atmosphäre hier im Jägerpark. Man spürt, dass Boreas Trainer Elvir Jugo eine richtig gute Arbeit macht. Es war ein Spiel auf hohem technischen und taktischen Niveau. Vielleicht wäre in Bestbesetzung sogar mehr drin gewesen. So ist die Punkteteilung gerecht“, erklärte RSV-Trainer Markus Seidel.

In seinen Reihen fehlten die langzeitverletzten Dirk Gierich und Marco Widtmann, Florian Palme meldete sich krank und Martin Blumenauer fehlte aus familiären Gründen. Seinen ersten Einsatz im Trikot der Bierstädter absolvierte Marvin Kreck. Der 24-jährige Defensivmann arbeitet in Radeberg und wechselte daher von den Sportfreunden Dettingen/Teck in Baden-Württemberg nach Sachsen. Zuvor spielte Kreck auch in der Landesliga-Elf des TSV Weilheim/Teck sowie beim FC Kempten im Allgäu.

Liga-Spitzenreiter SG Striesen baute durch ein 2:0 (1:0) beim TSV Cossebaude den Vorsprung gegenüber dem SC Borea Dresden auf fünf Punkte aus. Allerdings steht noch das Urteil zur Begegnung des SCB und dem FV 06 Laubegast II aus. Die 06er waren nicht angetreten. Der Radeberger SV rangiert auf dem dritten Rang. (jj)

