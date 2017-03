Radeberg mischt an der Spitze mit Aus dem Favoriten-Duo um den Staffelsieg in der Stadtoberliga Dresden ist durch eine Serie von RSV-Siegen ein Trio geworden.

Radebergs Tim Walter (l.) setzt sich gegen Cossebaudes Torsten Göring durch. Er würde gern mit seinem Klub in der Landesklasse spielen. © Robert Michael

Fußball-Stadtoberliga. Der Radeberger SV hat sich in der Spitzengruppe der Stadtoberliga etabliert. Ein Dreiergespann beherrscht das Tableau dieser achten Liga. Die SG Striesen steht sicher erwartungsgemäß auf Platz eins, leistete sich aber am Sonnabend einen 0:1-Ausrutscher gegen den SV Loschwitz. Mit namhaften Spielern wie Horst Rau, Paul-Max Walther, Axel Mittag oder Jonathan Schulz ist der Staffelsieg zur Pflichtaufgabe geworden. Doch ein souveräner Durchmarsch schaut anders aus. Der SC Borea bietet den Striesenern Paroli. Unter der Federführung von Elvir Jugo haben sich die Nordlichter wieder zu einem Spitzenteam gemausert.

Doch die beiden Star-Ensembles der Liga sind nicht mehr allein an der Tabellenspitze. Mit einer Serie von fünf Siegen in Folge hat sich der Radeberger SV hinzugesellt. Torjäger Tim Walter spricht das aus, was viele Spieler aus der Bierstadt denken: „Mit dem Radeberger SV in der Landesklasse zu spielen, das wäre das Highlight.“ Der Coach schraubt die Erwartungen zurück: „Wir sind noch in einem Lernprozess, ein Aufstieg käme zu früh. Da muss noch einiges passieren. Auch von Vereinsseite.“

Sein Toregarant Walter befindet sich in einem persönlichen Formhoch. 13 Tore stehen auf dem Konto des 24-jährigen Erziehers. Dabei haderte er lange Zeit mit einer Entscheidung seines Trainers. Seidel nahm Walter aus der Sturmspitze heraus und besetzte mit ihm eine Außenbahn. Die Angewöhnung dauerte seine Zeit und ging nicht ohne Murren ab. Doch der Erfolg gibt dem Coach recht. Mittlerweile sieht das auch Walter so: „Ich kann auf der Außenbahn viel machen. Meine Schnelligkeit kommt mir dabei zugute. Meine Tore schieße ich trotzdem, oder ich kann die Vorarbeit leisten. Ist am Ende doch egal, wer trifft.“

Dass er jemals im Dress des Radeberger SV auflaufen würde, stand im Kindesalter nie auf dem Plan: „Damals gab es hier an der Schillerstraße noch keinen Kunstrasen, da ist man doch lieber nach Liegau-Augustusbad gegangen.“ Die ersten Schritte unternahm er aber bei Einheit Radeberg. Als Bambini durfte er bei den E-Jugendlichen – trainiert von seinem Vater – mitwirken. Dann wechselte Walter nach Liegau-Augustusbad in die altersgerechte F-Jugend.

Bis zur A-Jugend blieb er dem dortigen SV treu und absolvierte sogar ein halbes Jahr in der Nachwuchsschmiede des SC Borea. „Allerdings entschied ich mich dann fürs Gymnasium und meine Freunde“, erklärt Walter seine Rückkehr nach Liegau-Augustusbad. Mit seinem A-Jugend-Trainer Ralph Zschaler wechselte er dann zum Arnsdorfer FV. Dort erzielte der Stürmer in einer Saison 33 Tore. „In der E-Jugend waren es sogar mal 46 in einer Saison“, sagt Walter. Mittlerweile trainiert er selbst mit seinem Spielerkollegen Franz Zschaler eine F-Jugend und ist in dieser Saison mit ihr bereits in den Pool zwei vorgestoßen.

Mit Felix Claus gehört auch ein 19-Jähriger zum Stammkader in Radeberg. Der Youngster stieg im Sommer mit der A-Jugend von Dynamo Dresden in die Bundesliga auf. Claus erzielte zehn Treffer und gehörte zu den Stammspielern. Schon mit fünf Jahren rannte er beim Radeberger SV dem Ball hinterher und wechselte dann in die D-Jugend zu Borea. „Ich habe mich aber nun für die berufliche Laufbahn entschieden und will hier in Radeberg mein Abitur erfolgreich zu Ende bringen“, begründet Claus den Schritt von Dynamo nach Radeberg. „Mir gefällt es hier sehr gut und ich wurde sofort akzeptiert“, erklärt Claus.

