Radeberg legt optimalen Start hin Der RSV gewinnt zu Hause gegen HC Sachsen Neustadt-Sebnitz mit 37:23 (16:12) und bleibt Erster.

© dpa

Handball-Sachsenliga. Sechs Punkte aus drei Spielen, das hätte wohl auch in Radeberg niemand gedacht. Aber mit dem 3. Sieg im dritten Heimspiel gegen den HC Sachsen Neustadt-Sebnitz (37:23) können es sich die RSV-Damen eine weitere Woche auf dem ersten Rang der Sachsenliga gemütlich machen.

Nach dem ersten Treffer für die Hausherrinnen in der ersten Minute verlief die Partie zunächst schleppend, es entstand kein richtiger Spielfluss. Dafür gab es quasi im 2-Minuten-Takt (4., 7., 9., 11. Min.) Strafwürfe für die Damen aus der Röderstadt, welche alle erfolgreich verwandelt werden konnten. Doch auch Neustadt fand immer wieder den Weg zum Tor und so stand es nach einer Viertelstunde noch immer recht ausgeglichen 7:5. Erst mit den nächsten drei Treffern konnten sich die Gastgeberinnen etwas deutlicher absetzen (10:5/18.). Durch den ein oder anderen Ballverlust im Angriff sowie kleinere Abstimmungsschwierigkeiten in der Abwehr konnte der Vorsprung bis zum Halbzeitpfiff jedoch nicht weiter ausgebaut werden. So ging es beim Stand von 16:12 zum Pausentee in die Kabinen.

Mit zwei weiteren Treffern begannen die Radebergerinnen den zweiten Durchgang. Bis zur 38. Minute konnten die Schützlinge um HCS-Coach Norman Komar zwar noch etwas entgegensetzen und den RSV-Vorsprung bei 5 Toren halten (22:17), doch in den folgenden acht Minuten wurde den Gästen keine richtige Chance mehr auf einen Treffer gelassen. Es prangte ein beachtliches 29:17 an der Anzeigetafel. Zwei Tore auf beiden Seiten später (50.) folgte die Auszeit durch den RSV-Trainer, in der er die Marschroute für die letzten zehn Minuten vorgab. Mit der Schlussphase zeigten die Hausherrinnen noch einmal ihr Können und freuten sich mit dem Abpfiff über den 37:23-Sieg über die Nachbarn vom Hohwaldrand.

„Es war zwar nicht alles perfekt, aber Halbzeit zwei hat mir sehr gefallen. Insbesondere die Spielfreude der Jugend ist hervorzuheben, auch wenn wir als Mannschaft sehr gut agiert haben und meine Vorgaben gut umgesetzt wurden“, freute sich RSV-Coach von Sebastian Hartmann. „Der Platz an der Sonne ist toll, aber es ist noch ein weiter Weg bis zum Klassenerhalt. Das ist und bleibt das vorrangige Ziel, auch wenn Außenstehende das anders sehen. Aber wir können entspannt an die nächste Aufgabe gehen, die nun mit dem DHfK auf uns wartet.“

RSV: Richter, Schulz – Sauer (1), Käppler (3), Kruse (3), M. Lösche (1/1), Nauendorf (2), Zerbst (5), L. Lösche, Brüning, Maluschke (13/7), Eckart (9).

zur Startseite