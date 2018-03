Radeberg kämpft um Oberliga-Platz Am Saisonende könnte es vier Absteiger geben. Das RSV-Team von Trainer Sebastian Hartmann will definitiv nicht dazugehören.

Der Radeberger Trainer Sebastian Hartmann fiebert stets mit seinem Team mit. In dieser Saison geht es für den Aufsteiger um den Verbleib in der Oberliga. © Christian Kluge

Handball. Noch stehen sechs Spieltage in der Mitteldeutschen Oberliga der Frauen auf dem Programm. Doch der Kampf um den Verbleib in der vierthöchsten deutschen Spielklasse ist schon jetzt hart geworden. Grund ist die neue Abstiegsregelung, denn die Oberliga soll 2018/19 von derzeit zwölf auf zehn Mannschaften reduziert werden, was bedeuten könnte, dass gleich vier Mannschaften absteigen müssen.

Sebastian Hartmann, der Trainer der Radeberger Frauenmannschaft, hat dazu eine klare Meinung. „Das erklärte Ziel - die Liga attraktiver zu gestalten – wird dadurch aus meiner Sicht nicht erreicht. Zudem scheint man sich der möglichen Konsequenzen in Sachsen noch nicht bewusst zu sein. Bei einem Abstieg von vier sächsischen Teams könnte sogar der achte Platz in der Sachsenliga nicht zum Klassenverbleib reichen.“

Jugend soll Erfahrungen sammeln

Der Radeberger SV will auf jeden Fall nicht absteigen, wie Hartmann ausdrücklich betont: „Es ist wichtig, dass wir in der Oberliga bleiben, damit auch unser Nachwuchs die Chance hat, dort Spielpraxis zu sammeln. So sind beispielsweise die starken B-Jugend-Spielerinnen in ihrer Liga oft unterfordert. Sie können in der Oberliga gegen körperlich starke Gegner Erfahrungen sammeln und in der folgenden Bundesligasaison der A-Jugend davon profitieren.“ Der RSV-Coach baut schon seit Längerem die großen Talente der Bierstadt gerne in sein Frauenteam ein.

Sobald die Mädels ihren 16. Geburtstag gefeiert haben, können sie in der Oberliga eingesetzt werden. Jüngstes Beispiel ist Außenspielerin Lindy Emely Zöge. „Sie ist im Dezember 16 Jahre alt geworden und ich habe sie seitdem schon mehrfach bei den Frauen eingesetzt“, erzählt Hartmann. Zuletzt beim 27:25-Heimerfolg am Sonnabend über die Reserve vom Thüringer HC.

In diesem überaus spannenden Spiel warf Zöge auch ein Tor – und zwar das letzte eine Sekunde vor dem Abpfiff. Damit hatte Radeberg die nächsten zwei Punkte auf dem Konto, nachdem die Hartmann-Truppe fünfeinhalb Minuten vor dem Abpfiff noch mit 21:23 hinten gelegen hatte. Andere Beispiele für die erfolgreiche Integration sind Vanessa Maluschke und Isabel Wolff, die schon länger bei den Frauen spielen und sich dort zu sehr torgefährlichen Werferinnen entwickelt haben. Maluschke traf gegen die THC-Reserve sieben Mal, Wolff sechs Mal. Nur Doreen Zerbst, die erfahrene und extrem schnelle RSV-Torjägerin, war mit zehn Toren erfolgreicher.

Beim Blick auf die kommende Saison erklärt Sebastian Hartmann: „Die Mannschaft ist für mich eine Herzensangelegenheit. Mir ist wichtig, dass wir 2018/19 ein leistungsstarkes Team haben. Wenn man bedenkt, dass beispielsweise beim klaren Auswärtssieg in Magdeburg am 4. März mehr als sechs potenzielle Spielerinnen der kommenden Saison aufgrund von Schwangerschaft, Verletzungen und aus anderen Gründen nicht dabei waren, könnten wir im Sommer nicht nur eine unglaublich potenzialbehaftete Mannschaft aufstellen, sondern auch eine, die durch ihren integren Charakter besticht. Zudem wäre ein perfekter Mix aus Jung und Alt gegeben.“ Dabei war der Oberliga-Start für Aufsteiger Radeberg schwer, sehr schwer.

Im ersten Punktspiel beim HC Burgenland ging der RSV mit 12:35 förmlich unter. Eine Woche später folgte die 21:29-Klatsche in eigener Halle gegen den SC Hoyerswerda. Dann wurden die Spielausgänge knapper, doch erst am 18. November 2017 gelang Radeberg im Derby gegen Koweg Görlitz mit dem 32:25 der erste Saisonsieg. Dem ließ das Hartmann-Team seitdem noch fünf weitere folgen, was derzeit mit 12:20 Punkten den rettenden achten Tabellenplatz in der Oberliga bedeutet.

Ausfälle von Leistungsträgerinnen

Rückblickend sagt der RSV-Coach über den Fehlstart: „Der Druck war von Beginn an groß. Durch den Ausfall von Leistungsträgerinnen waren wir in den ersten Partien chancenlos und konnten bis zum siebenten Spieltag noch immer keinen Punkt holen. Nach dem Sieg über Görlitz war eine Blockade gelöst, und auch der Einsatzä von Lara Tauchmann hat uns dabei sehr geholfen, nachdem mit Franziska Käppler auch noch ein weiterer Torgarant der Vorsaison ausgefallen war.“

Und eins stellte Hartmann schon nach der Hinrunde fest: „Die Niederlagenserie wird für die jüngeren Spielerinnen nicht zum Nachteil in ihrer Entwicklung sein, da viele das noch nicht kannten.“ Und mit einem Lächeln ergänzt der Coach: „Dennoch hätten wir gerne darauf verzichtet!“ Inzwischen laufen im Rödertal längst die Planungen für die kommende Saison.

Ein Thema ist dabei auch die erfolgreiche Spielgemeinschaft im Jugendbereich mit Bundesligist HC Rödertal, dessen zweite Vertretung ebenfalls in der Mitteldeutschen Oberliga spielt und demnach ein direkter Konkurrent um den Verbleib der RSV-Frauen in der vierthöchsten Spielklasse ist. Doch das steht für Hartmann derzeit nicht im Vordergrund.

„Wir schauen nur auf uns und wollen so viele Punkte wie möglich holen. Das Spiel in Magdeburg hat wieder gezeigt, was in meiner Mannschaft steckt. Und das der HC Rödertal sein Team jetzt mit jungen Bundesligaspielerinnen verstärkt ist sicher normal. Die Regeln lassen dies zu und ein Großteil der anderen Vereine würde es sicher ähnlich machen, wenn sie die Möglichkeiten dazu hätten.“

Bleibt es im unteren Bereich der Tabelle so knapp wie bisher, dann könnte es am 5. Mai um 17 Uhr in Großröhrsdorf zu einem echten Kracher kommen. Dann stehen sich am letzten Oberliga-Spieltag die HCR-Reserve und der Radeberger SV gegenüber. Im Abstiegskampf entscheidet bei Punktgleichheit der direkte Vergleich über die Platzierung. Das Hinspiel am 20. Januar hat der RSV klar mit 37:27 gewinnen können. Bei einem Gleichstand nach Punkten müsste das HCR-Team von Trainer Frank Hein also mit elf Toren Differenz siegen, um vor dem RSV zu stehen. Da kommt also noch einiger Nervenkitzel auf die Handball-Fans im gesamten Rödertal zu.

Tabelle Mitteldeutsche Oberliga Frauen:

1. HC Burgenland 16 14 0 2 487:337 28: 4

2. Thüringer HC II 15 12 0 3 427:349 24: 6

3. TSV Niederndodeleben 16 10 2 4 419:366 22:10

4. HSG Riesa/Oschatz 16 9 1 6 447:432 19:13

5. Koweg Görlitz 15 8 2 5 373:369 18:12

6. BSV 93 Magdeburg 16 8 2 6 481:441 18:14

7. SV Union Halle-Neu. II 16 7 0 9 389:408 14:18

8. Radeberger SV 16 6 0 10 396:465 12:20

9. HC Rödertal II 16 5 1 10 373:418 11:21

10. HSV Magdeburg 16 5 0 11 374:441 10:22

11. SC Hoyerswerda 16 3 1 12 389:451 7:25

12. BSV Sa. Zwickau II 16 2 3 11 398:476 7:25

Anmerkung: Die Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Spiele erfolgt die Darstellung nach dem direkten Vergleich.

