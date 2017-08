Radeberg ist schuldenfrei Stadtoberhaupt Lemm konnte Mittwochabend im Stadtrat einen fast schon historischen Satz sagen.

Geldgeschenke vorm Radeberger Rathaus wird es wohl auch künftig nicht geben. Auch, wenn die Bierstadt nach gut zwanzig Jahren sämtliche Kredite in ihrem städtischen Haushalt getilgt hat. Radeberg ist damit schuldenfrei. Aber dennoch wird die Stadt mit den Finanzen vernünftig umgehen, verspricht der OB. © Thorsten Eckert

Alkohol im Radeberger Stadtrat? Auch in der Bierstadt ist das eigentlich nicht gewollt. Mittwochabend wurde allerdings aus gutem Grund eine Ausnahme gemacht; auch wenn es statt Bier Sekt gab.

Radebergs OB Gerhard Lemm (SPD) löste mit der von ihm spendierten Champus-Runde ein Versprechen ein, das er im vergangenen Herbst gemacht hatte. Wenn es Radeberg tatsächlich gelingen würde, hatte Lemm in der Stadtratssitzung im Oktober erklärt, wenn es Radeberg tatsächlich gelingen würde, demnächst schuldenfrei zu sein, würde er „einen ausgeben“. Im Oktober hatten die Stadträte den Haushaltsplan für die Jahre 2017 und 2018 auf den Weg gebracht – und trotz gewaltiger, rund 20 Millionen Euro schwerer Investitionen, stand das Ziel, Mitte des Jahres sämtliche Kredite zurückgezahlt zu haben, die für den städtischen Haushalt in den vergangenen Jahrzehnten aufgenommen worden waren. Ein ehrgeiziges Ziel, so der Radeberger OB damals.

Mittwochabend aber konnte Lemms Büroleiter Jürgen Wähnert mit einem Tablett voller gefüllter Sektgläser die Runde im Ratssaal machen. Die letzten noch ausstehenden 1,8 Millionen Euro an Krediten sind nun getilgt; „damit ist der städtische Haushalt seit 1. Juli 2017 schuldenfrei“, sagte Lemm nun kurz nach 18 Uhr in der ersten Stadtratssitzung nach der Sommerpause. Ein Satz, der durchaus das Zeug haben dürfte, in die Radeberger Stadtgeschichte einzugehen.

Eine Mammutaufgabe

Denn zu seinem Amtsantritt 1994 hatte Lemm eine hoch verschuldete Stadt übernommen, nach den Eingemeindungen drei Jahre später, vor allem wegen zahlreicher Verbindlichkeiten des dann neuen Ortsteils Ullersdorf, türmte sich der Schuldenberg Radebergs 1997 in einer gewaltigen Höhe von rund 34 Millionen Euro auf. Allein 2,1 Millionen Euro jährlich an Zinsen waren da zu zahlen gewesen.

Links zum Thema Kommentar: Jetzt aber keine Traumschlösser!

Eine Mammutaufgabe für die Verwaltung, für den Stadtrat und nicht zuletzt die Einwohner und Firmen der Stadt, die letztlich mit ihren Steuern diesen Schuldenberg abzuschmelzen halfen. „Und natürlich Dank unserer Kämmerer, die eine wirklich super Arbeit geleistet haben“, hob der OB dann zumindest zwei der Beteiligten hervor. Bis Ende September 2007 kümmerte sich Renate Hänel um die städtischen Finanzen, dann folgte Sven Lauter. „Ich habe eigentlich einfach nur meine Arbeit gemacht“, sagte er dann schmunzelnd. Und schob – wie schon zuvor seine Amtsvorgängerin – ein dickes Lob an die Stadträte hinterher: „Danke für den maßvollen Umgang mit den Mitteln der Stadt!“

Zähes Ringen um die Ausgaben

Und tatsächlich, Luftschlösser hat sich Radeberg in den vergangenen Jahrzehnten nicht geleistet. Und hier und da war das Ringen um die Ausgaben durchaus zäh. In den meisten Fällen vollkommen zu Recht, wie sich nun zeigt. Denn anders als zum Beispiel das benachbarte Dresden musste Radeberg für die Entschuldung nicht etwa sein „Tafelsilber“ – das städtische Wohnungsunternehmen – privatisieren. Und die Stadt hat auch das richtige Fingerspitzengefühl bewiesen, als vor Jahren der Landkreis lockte – damals noch die Kreisverwaltung in Kamenz –, die städtischen Oberschulen in seine finanzielle Obhut übernehmen zu wollen.

Rein monetär wäre es gut gewesen, nicht mehr für die Schulgebäude und die Ausstattung der beiden Radeberger Oberschulen aufkommen zu müssen. Aber die Stadt hätte damit kein Mitspracherecht mehr in Sachen Schulen gehabt; und das in einer Zeit zahlreicher Schulschließungen. Und so musste beispielsweise der dringend notwendige Ausbau der Ludwig-Richter-Oberschule an der Lotzdorfer Straße einige Jahre länger warten – aber wer weiß, ob die Schule in Trägerschaft des Landkreises überhaupt eine Zukunft gehabt hätte oder nicht zu Gunsten einer anderen geschlossen worden wäre. Das Beispiel Arnsdorf und dessen geschlossene Mittelschule stand mehr als drohend im Raum.

Ganz schuldenfrei ist Radeberg aber dennoch nicht; das gehört natürlich zur Wahrheit dazu. Die städtischen Eigenbetriebe haben noch den einen oder anderen Kredit abzuzahlen. Aber der städtische Haushalt liegt beim Schuldenstand: Null!

zur Startseite