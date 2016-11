Radeberg ist Favorit Am Sonnabend haben die Kicker vom Radeberger SV Heimrecht. Zu Gast ist Motor Trachenberge.

Fußball-Stadtoberliga Dresden. Von der Papierform her geht der Radeberger SV am Sonnabend um 15 Uhr im Stadtoberliga-Punktspiel des elften Spieltages gegen Motor Trachenberge als klarer Favorit in die Partie. Der RSV liegt als Tabellendritter nur vier Punkte hinter dem Spitzen-Duo Striesen und Borea, während die Gäste mit nur einem Zähler die Rote Laterne besitzen. Jedoch haben die Motor-Kicker seit Kurzem mit Mario Lehmann einen neuen Trainer. Er beerbte Peter Gorny, der früher in Großröhrsdorf tätig war und auf eigenem Wunsch seinen Posten in Trachenberge zur Verfügung stellte.

Am vergangenen Wochenende führte die Elf bei der hoch dotierten SG Striesen lange Zeit mit 1:0 und kam erst in der zweiten Halbzeit auf die Verliererstraße. „Ich möchte uns nicht als Favorit sehen“, erklärt RSV-Trainer Markus Seidel. „Die Einstellung muss stimmen, gerade gegen die vermeintlich schwächeren Gegner. Im vergangenen Jahr gab es ein 3:3 zu Hause gegen Trachenberge. Ich hoffe, meine Jungs haben daraus gelernt.“ (jj)

