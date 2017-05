Radeberg ist Außenseiter Am Sonntag um 15 Uhr erwarten die starken Frauen vom RSV den Drittligisten Markranstädt. Es geht um den Platz im DHB-Pokal.

Im Sachsenpokal-Finale am letzten Sonnabend wiederholten Vanessa Maluschke (vorn) und die RSV-Frauen ihren Erfolg von 2016. Hier setzt sich die 17-jährige Radebergerin gegen Laura Burkhardt von der HSG Neudorf/Döbeln durch. © Christian Kluge

Handball. Friederike Brüning, eine der in dieser Saison überaus erfolgreichen Handballerinnen vom Radeberger SV, ist vor dem Spiel am Sonntag ganz entspannt: „In der heutigen schnelllebigen Zeit ist es schön, wenn Traditionen aufrechterhalten bleiben.“ Denn die erste Mannschaft vom RSV trifft in der Qualifikationsrunde um einen Platz im Pokalwettbewerb 2017/18 des Deutschen Handballbundes (DHB) erneut auf den SC Markranstädt.

Bereits im letzten Jahr fanden sich beide Teams nach der beendeten Saison noch einmal in der BSZ-Sporthalle Radeberg ein, um um das Ticket für den Einzug in den DHB-Pokal zu kämpfen. Schon damals war die Favoritenrolle mit Markranstädt als frischgebackenem Aufsteiger in die 3. Liga sowie Radeberg als Sechster der Sachsenliga 2015/16 klar verteilt. Brüning: „Auch dieses Jahr ändert sich daran wenig. Der SC ist in der bedingungslosen Favoritenrolle. Wir möchten dieses Spiel einfach als schönen Saisonabschluss nutzen und uns noch einmal gut präsentieren.“

Auch RSV-Trainer Sebastian Hartmann hat wenig Hoffnung auf einen Überraschungssieg, freut sich aber, wieder einmal so hochklassige Gäste in Radeberg begrüßen zu dürfen: „Markranstädt ist natürlich der absolute Favorit. Der SC hat eine richtig gute Drittligasaison gespielt. Wir haben in dieser Begegnung nichts zu verlieren, wollen das Spiel einfach genießen und einfach unsere Leistung zeigen. Dass wir praktisch keine Chance haben, nimmt uns sämtlichen Druck.“ Dennoch gelten auch hier die „Gesetze“ von Pokalwettbewerben, die besagen, dass alles möglich ist. Und Radeberg ist immerhin Sachsenmeister und Aufsteiger zur Mitteldeutschen Oberliga! (fb)

