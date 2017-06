Radeberg holt sich Kreisunion-Pokal Der RSV schlägt im Finale die favorisierte Spielgemeinschaft Reinhardtsdorf/Bad Schandau.

Fußball. Reichlich Freudentränen flossen kürzlich bei den Radeberger Fußballerinnen. Denn die Mannschaft von Trainer Heiko Mahler holte sich vor 150 Zuschauern mit einem 3:2 (1:0)-Sieg im Finale über die favorisierte SpG Reinhardtsdorf/Bad Schandau den Pokal der Kreisunion Dresden, Meißen, Sächsische Schweiz, Osterzgebirge. Pokalspielleiter Mike Grunnack überreichte Kapitän Lena Schöneich auf der Sportanlage der SG Motor Freital den Pokal. Zudem wurde Jennifer Keller vom RSV als Torschützenkönigin der Meisterschaftssaison geehrt.

Für die junge Radeberger Mannschaft, die ein Durchschnittsalter von 17 Jahren hat, war es das erste große Finale. Torjägerin Keller brachte ihr Team in der 31. Minute mit 1:0 in Führung. Dabei ging es in die Pause. Später erhöhte Keller in der 59. Minute auf 2:0. Doch so langsam schwanden die Kräfte bei einigen RSV-Spielerinnen und der Druck des amtierenden Meisters und Hallenmeisters nahm zu.

So fiel in der 67. Minute der 1:2-Anschlusstreffer für die SpG Reinhardtsdorf/Bad Schandau. Doch nur zwei Minuten später fing Jenny Keller einen missglückten Abwurf der Schandauer Torhüterin ab und erzielte das 3:1. Der Favorit warf nun alles nach vorn und wurde in der 77. Minute mit dem 2:3 belohnt. Die letzten Minuten war es dann ein wahrer Pokalkrimi mit Großchancen auf beiden Seiten, doch Radeberg verteidigte die Führung. Trainer Heiko Mahler: „Ein Riesenkompliment an die Mädels! Sie haben die taktischen Vorgaben hervorragend umgesetzt und sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ich bin mehr als zufrieden, einfach eine geile Sache.“ (mf)

