Radeberg hat jetzt zwei Bahnhöfe Passend zum Kindertag wurde auf Schloss Klippenstein eine ungewöhnliche Spielstation eingeweiht. Und nicht nur das.

Die Kinder aus der Kita „Baumhaus" nahmen die neue Spielstation in der Ausstellung zur Industriegeschichte begeistert in Beschlag.

Bahnhof und Wartburg-Tourist; hier gibt’s für Kinder Radeberger Industriegeschichte zum Anfassen.

Auch die drei modernen Medienstationen laufen: Filme und Fotos aus dem alten Radeberg sind zu sehen.

Mit dem Schloss-Quiz können die Jüngsten das historische Gemäuer erkunden – und das mit Rätselspaß!

Die Großen waren ruckzuck vergessen. „Also Praxistest bestanden“, schmunzelte Radebergs OB Gerhard Lemm (SPD) gestern Vormittag im Schloss Klippenstein. Passend zum Kindertag wurde dort die neue Kinder-Spielstation der Industrie-Ausstellung eingeweiht. Und eigentlich wollten die zur Eröffnung gekommenen Kinder aus der Kita „Baumhaus“ dem OB, Schlosschefin Katja Altmann und den zahlreichen Journalisten auch noch ein Lied singen. Aber als sie die Spielstation sahen, nahmen sie das Ganze spontan in Beschlag – und vergaßen kurz einfach mal das Lied. Die Idee funktioniert also bestens, die Museumspädagogin Marion Kamolz hier umgesetzt hat. Eine Art Sandspielkasten, allerdings ohne Sand. Die Kinder können sich auf den Rand setzen oder einfach mittenrein; dort sind Straßen und Wege aufgemalt und auch der Radeberger Bahnhof ist nachgebaut. Die Kinder können hier nun nach Herzenslust mit Autos, Eisenbahnen und Straßenschildern spielen. Und lernen, wie wichtig die Eisenbahn damals für die Verwandlung Radebergs zur erfolgreichen Industriestadt war.

Das Ganze passt dabei bestens zur interaktiven Ausrichtung des Museums, die Schlosschefin Katja Altmann schon vor Jahren auf den Weg gebracht hat. Dazu gehören auch die drei Medienstationen in der Industrie-Schau, „die nun ebenfalls dank eines vernünftigen Internet-Anschlusses endlich richtig funktionieren“, freut sich Katja Altmann. Auf den Bildschirmen können die Besucher – die Kleinen und natürlich auch die Großen – Fotos und Filme sehen, können quasi durch die historische Industrie-Stadt Radeberg spazieren gehen.

Spenden statt Geschenke

Auch der Büro-Arbeitsplatz einer Sekretärin ist einer der Anziehungspunkte der Dauerausstellung. Denn hier steht noch eine gute, alte Schreibmaschine. Wer will, kann sich darauf lautstark klickend ausprobieren. Papier liegt bereit; „und ich habe beobachtet, dass hier vor allem die Eltern und Großeltern aktiv sind“, verrät die Schlosschefin. Und hat nun ein Problem über das sie sich allerdings eher freut als ärgert: „Weil die Schreibmaschine so gut angenommen wird, brauchen wir dringend Farbbänder, aber es wird immer schwieriger, die zu bekommen …“

Zufrieden war gestern jedenfalls auch Knut Mulansky. Der jüngst in den Ruhestand verabschiedete Chef des städtischen Wohnungsunternehmens Wohnbau hatte auf Abschiedsgeschenke verzichtet und stattdessen um Spenden für den Schlossverein gebeten, die nun in das Projekt Spielstation geflossen sind. Und auch die Kulturstiftung der Ostsächsischen Sparkasse Dresden unterstützte die Idee. Und am Ende gab’s dann auch noch das geplante Ständchen der Kita-Kinder.

