Radeberg hat Heimrecht Die Fußballer vom RSV spielen gegen Löbtau.

© Uwe Soeder

Fußball-Stadtoberliga Dresden. Am Sonnabend starten die Dresdner Stadtoberligisten in die zweite Saisonphase. Der Radeberger SV empfängt am Sonnabend auf dem heimischen Kunstrasenplatz an der Schillerstraße den Tabellenzehnten SpVgg Löbtau. Die Bierstädter haben noch eine Rechnung offen mit dem Gegner, denn im Hinspiel kassierte man an der Malterstraße eine 0:3-Pleite. „Unsere Vorbereitung verlief sehr gut. Auch wenn man die Testspiele nicht überbewerten darf, waren es doch gelungene Auftritte. Die Jungs haben sich wieder als Team präsentiert“, sagte Trainer Markus Seidel. Seine Mannschaft liegt momentan auf dem siebenten Platz im Tableau, allerdings nur einen Punkt hinter dem Tabellendritten Cossebaude. Anstoß der Partie ist 15 Uhr. (jj)

