Radeberg hat eine neue Schule Nach 20 Jahren hat die Schule zur Lernförderung endlich einen richtigen Namen bekommen.

Zum Geburtstag gibt’s Geschenke. Aber was schenkt sich eine Schule? Einen neuen Namen zum Beispiel. Oder überhaupt mal einen Namen. Denn bisher hieß die Schule zur Lernförderung an der Freiligrathstraße im Radeberger Süden einfach nur sperrig „Schule zur Lernförderung“. Anlässlich des nun anstehenden 20-jährigen Bestehens der Schule im schmucken modernen Neubau, gab’s nun endlich einen richtigen Namen: Jetzt steht hier die „Heideschule“.

Und weil das natürlich ein besonderer Tag im Schulleben ist, kamen auch besondere Gäste: der Schulamtsleiter des Landkreises, Uwe Wunderlich, und Dr. Richard Neun, Referatsleiter für Grund-und Förderschulen im Sächsischen Kultusministerium. Und die schauten sich nicht nur begeistert in der Schule um, sondern lobten auch das achtungsvolle Miteinander und die erfolgreiche Berufsorientierung an der „Heideschule“. Auf die Idee zum neuen Namen waren die Radeberger Schüler dabei durch die Nähe der Dresdner Heide gekommen; und hatten sich dann auch passend dazu gleich in einem Projekt extra zur Namensgebung mit dem Landschaftsschutzgebiet zwischen Radeberg und Dresden befasst. Außerdem produzierte die Klasse H8 der Schule einen spannenden Film, der bei youtube zu sehen ist. (SZ/JF)

