Radeberg grüßt von ganz oben Der RSV hat sich mit einem klaren Sieg im ersten Spiel an die Tabellenspitze gesetzt.

© Symbolfoto: dpa

Handball-Verbandsliga Männer. Mit einem 39:23-Heimerfolg über die HSG Freiberg II sind die Radeberger Männer am Sonnabend in die Punktspielsaison gestartet und haben gleich die Tabellenspitze erobert. Eine Woche nach dem sensationellen Pokalsieg standen die Bierstädter aber auch diesmal wieder mit dünner Personaldecke auf der Platte. Die Hausherren legten dennoch einigermaßen gut los. Mit dem 7:1 zu Beginn wurde ein Statement gesetzt. Beide Auszeiten der Gäste in der ersten Halbzeit konnten nichts ändern und so brachte Radeberg eine sichere 22:7-Führung mit zur Halbzeitansprache in die Kabine. Coach Mathias Gnädig konnte da nur appellieren, ja nicht nachzulassen.

Doch genau das taten die Radeberger. Im ersten Durchgang stand die Abwehr sicher. Dabei profitierte man vor allem vom Freiberger Rückraum, der sich regelmäßig an der Abwehr des RSV aufrieb. In Hälfte zwei hingegen feuerten die Freiberger munter aus der Distanz. Die Radeberger Abwehr ließ die Gäste nun friedlich gewähren. Die Luft war raus und nach einer ausgeglichenen zweiten Hälfte stand ein 39:23-Sieg zu Buche.

Trainer Gnädig nicht ganz zufrieden

Die Leistung in der zweiten Halbzeit bremste dann auch die Euphorie, denn dort wurde nur noch das Nötigste abgeliefert. Mathias Gnädig: „Als Coach sieht man so was verständlicherweise ungern. Als Spieler stellt man in solchen Partien allerdings schnell fest, dass die Luft raus ist. Es ist schwierig, Konzentration und Einsatz hochzuhalten und Vollgas zu gehen, wenn schon früh alles entschieden ist. Positiv fiel mir aber Neuling Rudow auf, der mit seinem Spielwitz unserem Angriff erfrischende Impulse geben kann.“

Bis auf den Totalausfall von Jakisch konnten sich alle RSV-Feldspieler mit mindestens zwei Toren im Protokoll verewigen. Nächste Woche ist Radeberg dann beim HSV Dresden zu Gast. Mit dem Tabellenzweiten der letzten Saison wartet dann eine ganz andere Hausnummer. Eine mächtige Steigerung ist nötig. (psg)

Radeberg spielte mit: Schmidt, Wierick; Richter (4), Schulz (7), Jakisch, Gerstenhauer (7), Münnich (4), Stein (3), Kempe (2), Holtz (7/4) und Rudow (5/1).

