Radeberg greift bei Kita-Beiträgen durch Wer ab Januar zwei Monate im Zahlungsrückstand ist, wird gekündigt. Grund sind lange Wartelisten – aber auch erhebliche Außenstände.

© Symbolbild: dpa

Um die 15 000 Euro schulden Eltern der Stadt Radeberg. Kita-Beiträge, die nicht bezahlt worden sind. Ein Fakt, den sich die Stadt künftig nicht mehr bieten lassen will. Denn die Wartelisten in so mancher Kinder-Einrichtung sind lang. Vor allem im Krippenbereich ist es oft nicht leicht, den passenden – oder gar überhaupt einen – Platz zu bekommen.

„Es kann einfach nicht sein, dass manche Eltern nicht zahlen, während auf der anderen Seite händeringend Kitaplätze gesucht werden“, machte jetzt zum Beispiel Liegaus Ortsvorsteher Gabor Kühnapfel deutlich, der für die SPD auch im Stadtrat sitzt und dort am Mittwoch über eine entsprechende Änderung der Beitrags-Satzung für Kitas in Radeberg mit entscheiden wird. Vor dem Stadtrat mussten zunächst noch die Ortschaftsräte der Ortsteile zustimmen – und taten dies auch. In Liegau saß zum Beispiel auch die Chefin der Liegauer Awo-Kita, Margit Weinert, mit in der Runde und nickte durchaus zufrieden. „Unsere Warteliste ist mittlerweile auf 34 Kinder angewachsen“, sagt sie.

Kita-Beiträge ab Januar zurück 1 von 3 weiter Kinderkrippe: Der Beitrag für eine neunstündige Betreuung wird für das erste Kind 196,70 Euro (Alleinerziehende: 174,60 Euro). Kindergarten: Der Beitrag für eine neunstündige Betreuung wird für das erste Kind 121,25 Euro (Alleinerziehende: 109,10 Euro). Hort: Der Beitrag für eine siebenstündige Betreuung wird für das erste Kind 81,65 Euro (Alleinerziehende: 73,50 Euro).

Stadtrat muss noch zustimmen

Wenn nun auch noch die Stadträte zustimmen, wird ab Januar hart durchgegriffen. Wer einen Monat nicht zahlt, wird gemahnt, nach dem zweiten nicht bezahlten Monat erfolgt die fristlose Kündigung durch die Stadt oder den Kita-Träger. In Radeberg sind bekanntlich alle Kitas in freier Trägerschaft.

Wobei in der veränderten Satzung der Satz „in der Regel“ stehen wird. Heißt, dass natürlich die Umstände für den Zahlungsverzug geprüft werden. Wobei zum Beispiel Liegaus Ortsvorsteher Kühnapfel in der Sitzung des Ortschaftsrats auch darauf verwies, „dass im Notfall jeder einen entsprechenden Hilfsantrag beim Landratsamt stellen kann und bis zu 100 Prozent des Beitrags finanziert bekommt“. Es müsse also, so Kühnapfel, niemand in Zahlungsverzug kommen.

Gleichzeitig werden ab Januar kommenden Jahres die Kita-Beiträge in Radeberg steigen. Moderat, wie es dazu heißt. Durchschnittlich um 1,5 Prozent. Grund sind die gestiegenen Betriebskosten – Energie, Wasser und Müllgebühren zum Beispiel –, die anteilmäßig über die Beiträge von den Eltern getragen werden müssen. Im Krippenbereich sind das 22 Prozent der Kosten, im Kita und Hortbereich 29 Prozent.

zur Startseite